Voici à quoi ressemblera la future Tesla Gigafactory de Berlin

Annoncée depuis l’an dernier, la future usine européenne de Tesla sera située à Grünheide, dans la région de la capitale allemande, et complètera l’unité d’assemblage des Model S et Model X déjà implantée à Tilburg, aux Pays-Bas. Le futur site de Berlin produira notamment les Model Y et Model 3, à compter de l’été 2021, de quoi accélérer les livraisons de ces modèles sur le Vieux Continent.

Malgré les protestations des militants écologistes pointant du doigt la déforestation envisagée pour la construction du nouveau site s’étendant sur 300 hectares, et anticipant les émissions polluantes de celui-ci, les travaux de cette nouvelle « Gigafactory Berlin-Brandenburg » peuvent suivre leur cours, et Elon Musk a dévoilé sur Twitter un premier rendu 3D de sa future usine ultra-moderne.

On y découvre un bâtiment au style futuriste, bien loin de l’architecture des traditionnels sites industriels européens. L’entrée est organisée autour d’un bassin et équipée de larges baies vitrées, les façades sont équipées de grandes colonnes, les cheminées sont dissimulées, tandis que la toiture est équipée de multiples panneaux solaires afin d’alimenter le site en énergie renouvelable. Tout autour de l’usine, on observe plusieurs camions électriques Tesla Semi qui assurent les livraisons, tandis qu’une connexion par le rail sera également construite afin de permettre aux collaborateurs de se rendre sur leur lieu de travail en train, mais aussi d’assurer le fret logistique.

Près de 12 000 offres d’emploi pour l’Europe

Si Elon Musk avait lancé en mars dernier un sondage sur Twitter pour savoir si la future Gigafactory de Berlin devait abriter une gigantesque « rave cave » dans ses sous-sols, recueillant plus de 90% d’approbation, il semblerait que ces petites fêtes se tiendront plutôt sur le toit terrasse végétalisé, avec un espace festif équipé d’une piscine ! Le temps nous dira alors si ce dispositif sera amené à accueillir du public.

Et pour préparer l’ouverture de sa future usine de Berlin, prévue en juillet 2020, Tesla propose près de 12 000 offres d’emploi sur son site internet, une bonne nouvelle en ces temps difficiles pour l’emploi suite à la crise du Coronavirus.