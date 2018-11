Les Tesla vont bientôt pouvoir se garer entièrement seules

Après l’autopilot, l’autoparking. Dans un tweet posté mercredi en réponse à celui d’un client montrant une vidéo dans laquelle il déplace sa voiture dans la rue depuis son bureau, Elon Musk a annoncé que les Tesla devraient être en mesure de « faire le tour d’un parking, de trouver une place vide, de lire les panneaux pour confirmer qu’il s’agit bien d’une vraie place et de se garer. »

For those unfamiliar, this uses Tesla Autopark/Summon. Slightly smarter version hopefully ready soon. By next year, a Tesla should be able to drive around a parking lot, find an empty spot, read signs to confirm it’s valid & park.

— Elon Musk (@elonmusk) 31 octobre 2018