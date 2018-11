Les têtes de Lego sont-elles vraiment dangereuses ?

Faut-il s’inquiéter ?

C’est une crainte pour beaucoup de parents. De voir leurs enfants ingérer des petites pièces dans leurs jeux et s’étouffer ou d’avoir un problème de santé. Des chercheurs se sont donc dévoués dans une étude publiée par le Journal of Paediatrics and Child Health. Ce qu’ils ont fait ? Ils ont avalé les petites têtes en plastiques des Lego.

« Notre objectif était d’estimer le temps de transit d’un objet couramment avalé : la tête d’une figurine de Lego »



précisent les chercheurs. Vous l’aurez compris, ils voulaient donc savoir combien de temps le corps mettrait à faire ressortir ces petits objets et s’il y aurait des conséquences éventuelles.

Un Lego met en moyenne deux jours à ressortir

Bilan des courses ? Les Lego ont mis entre 1 et 3 jours pour ressortir sans qu’il n’y ait de conséquences. Parlant avec un humour d’un score Fart (pet en anglais) pour décrire le « Found and Retrieved Time » qui se trouverait à une moyenne de deux jours. Les chercheurs pointent donc que l’étude devrait rassurer les parents. Selon eux :

» Les parents n’auraient pas besoin de chercher dans les selles de leurs enfants pour avoir la preuve de l’extraction de l’objet « .

Seul petit bémol, l’étude a été réalisée uniquement sur des adultes. Pour le cas d’enfants, ce serait sans doute plus rapide. Par ailleurs, d’autres parties du corps des Lego pourraient avoir un temps de « digestion » différent avec une structure plus irrégulière.

Attention toutefois, cela ne prend pas en compte non plus, le danger le plus évident, le risque d’étouffement. En effet, rien ne garantit qu’une pièce de Lego n’atteigne l’estomac, elle pourrait se retrouver coincée dans l’œsophage. Mieux vaut donc garder ce genre de jouets pour des enfants en âge de comprendre les dangers potentiels pour leur santé.

