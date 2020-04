Les utilisateurs de Twitter passant par Firefox sont victimes d’un bug inquiétant

Si vous utilisez Firefox pour vous rendre sur Twitter, vous avez dû voir un message, comme le montre le tweet ci-dessous, s’afficher en vous connectant au réseau social.

Selon ce message envoyé par Twitter aux utilisateurs Firefox, le réseau social stockait des informations privées en cache dans le navigateur Firefox. Pour faire simple, lorsque les utilisateurs quittaient la page, ou même se déconnectaient, ces fichiers confidentiels restaient en cache, ce qui permet à quiconque de se les accaparer.

Plus inquiétant encore, alors que Twitter s’est rendu compte de ce bug, l’oiseau bleu explique à ses utilisateurs concernés que leurs fichiers doivent encore être dans le cache Firefox, et qu’ils sont donc accessibles facilement. Notamment pour les personnes qui partagent leur poste de travail, ou qui se sont connectées à leurs comptes Twitter depuis un ordinateur public.

Quels sont ces fichiers ?

Firefox tient à rassurer les utilisateurs, puisque l’entreprise vide automatiquement les données mises en cache tous les 7 jours. Cependant, les fichiers conservés peuvent être des fichiers envoyés ou reçus par DM, ou encore des archives de profil.

« Nous avons récemment découvert que la façon dont Mozilla Firefox stocke les données mises en cache est susceptible d’avoir entraîné le stockage accidentel d’informations non publiques dans le cache du navigateur. Cela signifie que si vous avez accédé à Twitter depuis un ordinateur partagé ou public via Mozilla Firefox et que vous avez, par exemple, téléchargé votre archive de données Twitter, ou envoyé ou reçu des médias via un Message Privé, ces informations peuvent avoir été stockées dans le cache du navigateur, même après votre déconnexion. » Ce sont les mots rédigés par Twitter dans le communiqué.

Voici les conseils donnés par Twitter : « si vous utilisez, ou avez utilisé, un ordinateur public ou partagé pour accéder à Twitter, nous vous encourageons à vider le cache du navigateur avant de vous déconnecter, et à être prudent quant aux informations personnelles que vous téléchargez sur un ordinateur utilisé par d’autres personnes ».

Le réseau social confirme que seul Firefox est concerné par ce bug, et non Safari, Chrome, ou autres navigateurs. Le bug est désormais corrigé, mais il est conseillé de rester prudent quant aux manipulations effectuées sur des ordinateurs publics.