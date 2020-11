Les ventes de smartphones Xiaomi explosent au troisième trimestre

La crise du COVID-19 n’épargne pas le marché des smartphones, qui devrait voir le volume des expéditions baisser significativement cette année. Néanmoins, tous les constructeurs ne sont pas affectés de la même manière par cette crise. Et visiblement, Xiaomi fait partie des entreprises qui s’en sortent bien malgré ce contexte.

Dans un précédent article, nous évoquions le fait que malgré la crise sanitaire, Xiaomi a continué à afficher une croissance de ses expéditions et de ses revenus au premier trimestre. Et au second trimestre, le constructeur chinois a dépassé Huawei en Europe, afin de devenir le numéro trois sur le continent.

2020, une bonne année pour les smartphones Xiaomi ?

Par ailleurs, cette semaine, la marque chinoise publie ses résultats pour le troisième trimestre 2020. D’après ces résultats, les expéditions de smartphones Xiaomi durant cette période ont atteint 46,6 millions d’unités, ce qui représente une hausse de 45,3 % par rapport au troisième trimestre 2019. Et les revenus générés grâce aux smartphones Xiaomi ont atteint l’équivalent de 6 milliards d’euros, ce qui correspond à une hausse de 47,5 %.

Sinon, l’entreprise a généré un revenu équivalent de 9,2 milliards d’euros, ce qui correspond à une hausse de 34,5 %. Et les bénéfices de Xiaomi ont augmenté de 18,9 % par rapport à la même période en 2019.

Sinon, durant le troisième trimestre, Xiaomi était le numéro trois du marché des smartphones, d’après les données de Canalys. Ce succès, la marque l’attribue à sa stratégie qui consiste à proposer plusieurs marques de smartphones différentes qui profitent d’une certaine indépendance.

« Le Groupe a maintenu sa forte dynamique de croissance au troisième trimestre 2020 et a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel et un résultat net record. Au cours du trimestre, nous avons réalisé une croissance soutenue dans divers segments d’activité et le Groupe poursuit sa stratégie de base ‘Smartphone x AIoT’ », indique le constructeur.

Sinon, on rappelle que les iPhone 12 d’Apple, qui ont été retardés cette année, n’étaient pas encore sur le marché au troisième trimestre. Et désormais, on attend de voir comment l’arrivée de ces iPhone va impacter sur les autres constructeurs.

D’importantes innovations sont prévues pour 2021

En tout cas, pour 2021, le constructeur est toujours optimiste. « À ce jour, Xiaomi a mis en place une grande équipe d’ingénieurs composée de plus de 10000 ingénieurs talentueux. En 2021, le Groupe continuera à faire progresser les investissements et à recruter davantage d’ingénieurs pour renforcer ses capacités de R&D », annonce-t-il.

Actuellement, Xiaomi s’apprête à lancer d’importantes innovations pour ses smartphones. En effet, le constructeur va déployer une nouvelle technologie de recharge rapide. Il va également commencer à produire en série des smartphones avec des caméras frontales invisibles, intégrées à l’écran. Et récemment, Xiaomi a présenté une nouvelle technologie pour les caméras de smartphones qui pourrait changer la donne.