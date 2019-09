Les ventes d’iPhone sont en chute libre, seul l’iPhone XR tient le coup

Alors qu’Apple vient d’annoncer ses derniers iPhone lors de son keynote, Canalys vient de publier un rapport intéressant concernant les ventes d’iPhone. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les résultats publiés ne sont pas fameux. En effet, ce trimestre est le troisième consécutif où les ventes d’iPhone sont en baisse. Par rapport à l’année dernière, 13% d’iPhone en moins ont été expédiés.

Ces chiffres témoignent sans hésitation de l’impact de la nouvelle vague asiatique menée par Huawei et suivie de près par Xiaomi ou encore One Plus. Il faut dire que les produits proposés par ces nouveaux acteurs sont extrêmement qualitatifs, à l’image du Huawei P30 Pro ou du One Plus 7 Pro, et surtout bien moins chers que les prix affichés par la firme de Cupertino.

Apple subit la concurrence

Comme on peut le voir sur ce schéma réalisé par Canalys, si l’année dernière l’iPhone X tentait de mener la nouvelle gamme d’iPhone, les consommateurs préféraient opter pour des modèles plus anciens. Cette année c’est exactement la même chose, sauf que l’iPhone XR connaît un véritable succès en termes de ventes. Entre son lancement en octobre 2018 jusqu’à juin 2019, 47 millions d’iPhone XR se sont écoulés. À titre de comparaison, Les iPhone XS et XS Max, en revanche, ont enregistré respectivement 20 millions et 28 millions de ventes entre septembre 2018 et juin 2019.

Ces statistiques démontrent qu’Apple semble être plus à l’aise pour vendre des iPhone de dernière génération qu’avant. Les iPhone XS, XS Max et XR représentent 59% des livraisons mondiales d’iPhone cette année. Concernant l’influence d’Apple dans le monde, ses marchés les plus importants restent les États-Unis avec une part de marché de 35,5%, la Chine avec 16%, le Japon avec 9,5%, le Royaume-Uni avec 4,9% et le Canada avec 3,3%.

Alors que la baisse des ventes d’iPhone continue, tout semble aller au mieux pour les principaux concurrents de la firme de Cupertino. Huawei a vu ses ventes grimper de 16,5% et Samsung de 3,8%. En rappelant que Huawei a connu quelques difficultés cette année en raison des conflits qui l’opposent aux États-Unis. Pour y remédier, le fabricant a profité de ventes exceptionnelles (+31%) en Chine afin de combler ses pertes à l’international.