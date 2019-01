Lexar : une carte SD d’une capacité (record !) de 1 To

Lexar dégaine sa SDXC UHS-I Card de 1 To !

Le CES 2019 de Las Vegas a permis à Lexar d’officialiser une toute nouvelle carte mémoire SD, d’une capacité record de 1 To. La nouvelle Lexar SDXC Professional 633x permet ainsi de stocker jusqu’à 1000 Go de données, ce qui devrait forcément faire la joie des photographes et autres vidéastes numériques.

Rappelons que Lexar n’est pas le premier à présenter une carte mémoire SD d’une telle capacité, puisque le concurrent SanDisk avait également fait cette même annonce à l’occasion de la Photokina 2016. Dans le cas de Lexar toutefois, la commercialisation est d’ores et déjà effective, aux Etats-Unis dans un premier temps, où la précieuse carte mémoire est affichée à un tarif (record lui aussi) de 499 dollars.

Côté performances, outre sa capacité de stockage gargantuesque, la Lexar SDXC Professional 633x est de type UHS-I Class U3, et permet d’offrir une vitesse de lecture maximale de 95 Mo/s, avec une vitesse d’écriture minimale de 30 Mo/s. Selon Joey Lopez, Senior Marketing Manager : « Alors que les consommateurs exigent de plus en plus d’espace de stockage pour leurs appareils photo, la combinaison de performances haute vitesse et d’une option 1 To offre désormais une solution aux créateurs de contenus qui tournent de grands volumes d’images haute résolution et de vidéos 4K. »

Le groupe annonce : « Il y a près de quinze ans, Lexar annonçait une carte SD de 1 Go. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une capacité de stockage de 1 To, dans ce même format« . Reste à savoir maintenant quand cette carte SD XXL sera disponible en France (et à quel prix).