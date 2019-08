LG fait le teasing d’un smartphone à trois écrans pour l’IFA 2019

Bien qu’il ait une part de marché petite par rapport à celles des sociétés comme Samsung, Huawei ou Apple, LG continue de sortir de nouveaux modèles, et d’innover.

En début d’année, lors du Mobile World Congress, le constructeur coréen a d’ailleurs énormément fait parler de lui en sortant le LG V50.

Alors que Samsung et Huawei présentaient leurs premiers smartphones pliables, LG a dévoilé un mobile haut de gamme avec un accessoire qui permet de doter celui-ci d’un deuxième écran.

Et visiblement, la marque va continuer à miser sur cette idée. À un mois de l’IFA de Berlin, le prochain grand salon de l’électronique, le constructeur publie un teaser qui ne laisse aucune place au doute.

Trois écrans sur un smartphone

Il s’agit de cette petite vidéo représentant un smartphone à triple écran, en 8-bit. L’appareil représenté rappelle le LG V50 et son deuxième écran qui s’attache à l’appareil via une coque.

Mais la petite nouveauté, c’est que lorsque l’ensemble est plié, on peut également visualiser des informations sur un troisième écran, plus petit, sur le dos de la coque.

Reste à savoir si l’appareil que LG présentera à l’IFA de Berlin séduira les foules. Même si le LG V50 a fait un petit buzz durant le MWC au mois de février, les ventes de l’appareil n’ont pas été vraiment exceptionnelles.

Mais avec l’arrivée prochaine des smartphones pliables de Samsung et de Huawei, plus de personnes seront peut-être tentées par l’idée de LG (qui permet d’avoir une plus grande surface pour travailler ou pour jouer, comme sur les smartphones pliables).