LG OLED : plus de 60 000 Smart TV rappelées pour des soucis de (sur)chauffe

Mauvaise nouvelle pour le groupe LG Electronics, qui est contraint de procéder au rappel de nombreux modèles de Smart TV OLED. Le géant coréen doit en effet procéder au remplacement complet de l’alimentation, pour éviter tout souci de surchauffe. Au total, ce sont 18 modèles différents de TV OLED qui sont concernés, avec un rappel qui concerne uniquement (pour le moment) la Corée du Sud.

Un rappel massif chez LG

La division coréen de LG doit procéder à un rappel de certains écrans OLED, vendus entre février 2016 et septembre 2019. Evidemment, LG procède gratuitement au remplacement des pièces en question. Le constructeur a d’ores et déjà procédé à la réparation de 22 000 modèles (sur les 60 000 Smart TV concernées).

Dans le détail, les modèles concernés par ce rappel sont les suivants : OLED65E6, OLED65G6, et OLED77G6 pour l’année 2016, OLED65B7, OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7, OLED65W7, OLED77G7, et OLED77W7 pour l’année 2017, OLED65G8, OLED65W8, OLED77C8 et OLED77W8 pour ce qui est de 2018, et enfin les modèles OLED65W9, OLED77B9, OLED77C9, et OLED77W9, vendus quant à eux en 2019.

Selon ZDNet : « LG a confirmé que certains des composants utilisés ont montré des baisses de performance, ce qui a ensuite provoqué des variations de courant au niveau de l’alimentation, qui pourraient potentiellement conduire à une surchauffe. » En mai dernier, LG Electronics confirmait sa volonté de délocaliser une partie de sa production de TV (deux lignes de production sur six) en Indonésie, afin de mieux desservir (entre autres) les clients en Asie et en Australie.

Rappelons que LG a récemment commercialisé un tout nouveau modèle de Smart TV OLED, d’une taille de 48″. Parallèlement, le constructeur coréen exhibe aussi son ZX Signature, qui se distingue par sa dalle OLED 8K (en 77 ou 88″) et la WX Signature, qui disposent tous deux d’un design en forme de poster géant, pour se fondre parfaitement dans le salon (ou ailleurs).