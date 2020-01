CES 2020 : LG fait le plein de nouvelles TV OLED dont une de 48 pouces

14 nouvelles TV ! LG sort l’artillerie lourde au CES de Las Vegas et confirme sa position de leader sur le marché des téléviseurs. Si le modèle enroulable de 65 pouces (RX Signature) impressionne toujours autant, le ZX Signature se distingue par sa dalle OLED 8K (77 ou 88 pouces) et la WX Signature, avec ses allures de poster géant, se fond parfaitement dans le salon. Néanmoins, ces modèles ultra premium se destinent à un public aisé ou passionné (ou les deux). Conscient de cette limite, LG dévoile donc d’autres gammes, tout aussi élégantes, mais plus abordables.

LG Gallery Series : mi-tableau mi-TV

Avec la série Gallery, LG propose trois téléviseurs (55, 65 et 77 pouces) mêlant expérience visuelle et artistique. À l’instar de The Frame de Samsung, les TV estampillées Gallery prennent la forme de tableaux fixés au mur. Ils se fondent ainsi parfaitement dans le mobilier et donnent un coup de vieux aux grands blocs noirs trônant au milieu du salon (oui, nous parlons de nos téléviseurs actuels).

LG souligne que le modèle de 65 pouces affiche une épaisseur de 20 mm seulement et embarque toute la connectique. Pour 4,99 dollars par mois, le coréen donne accès à des milliers d’oeuvres d’art. Les heureux propriétaires peuvent également changer le cadre à leur guise pour que le téléviseur se fonde parfaitement dans leur déco.

Une TV OLED 4K de 48 pouces, enfin !

Décidément à l’écoute des consommateurs, LG agrandit sa gamme de TV OLED 4K. Jusqu’à maintenant, le coréen déclinait ses téléviseurs en trois versions : 55, 65 et 75 pouces. Mais tous les consommateurs ne peuvent pas installer des modèles aussi imposants dans leur salon. LG propose donc cette année une déclinaison de 48 pouces OLED, 4K, avec une densité de pixels « comparable à une TV 8K de 96 pouces ». Le constructeur explique que cette diagonale se positionne parfaitement entre le grand moniteur gaming et la grande télé de salon.

Il ne lésine pas sur la qualité et assure un input lag de 13 ms avec un taux de rafraîchissement dynamique grâce à Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Enfin, LG propose un mode Filmmaker « délivrant des images telles que les réalisateurs les ont pensées ».

Pour parvenir à une telle qualité d’affichage, le coréen intègre le nouveau processeur Alpha 9 Gen 3 capable de distinguer les différents objets à l’écran et d’adapter la qualité d’image pour chaque objet. La puce reconnaît également les contenus diffusés sur l’écran et choisit le mode approprié (sport, film, standard, dessins animés, jeux).

Notons enfin que les modèles les plus premiums embarqueront des micros (directement intégrés dans la TV et non sur la télécommande) capables de reconnaître les requêtes d’Amazon Alexa et Google Assistant (comme les modèles précédents). En prime, LG introduit son propre système. L’utilisateur peut ainsi contrôler la TV grâce à un simple « Hi, LG ». Pour conclure, voici la liste de toute la gamme de TV OLED LG pour 2020 :

RX Signature series (enroulable) 65 pouces

ZX Signature series (8K OLED) 88 pouces 77 pouces

WX Signature series (“Wallpaper” OLED TV) 77 pouces 65 pouces

GX Signature series (Gallery Series) 77 pouces 65 pouces 55 pouces

CX series 77 pouces 65 pouces 55 pouces 48 pouces

BX series 65 pouces 55 pouces