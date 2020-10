LG Signature OLED R : la Smart TV qui s’enroule est disponible… au prix d’une Tesla Model 3 toutes options

Exhibée depuis quelques mois sur divers salons high-tech, la nouvelle Smart TV OLED enroulable de LG est enfin disponible en Corée du Sud, dans une petite dizaine de boutiques. Une LG Signature OLED R qui dispose donc d’une dalle OLED flexible de 65″ de diagonale, capable de s’enrouler sur elle-même pour disparaitre aussitôt du salon (ou de la chambre). Selon LG, il s’agit de « la fonctionnalité la plus innovante sur le marché de la télévision depuis des décennies ».

LG commercialise la première TV qui s’enroule

La LG Signature OLED R est ainsi capable de se rétracter entièrement dans le socle fourni, ou bien adopter un ratio spécifique, pour n’afficher qu’une petite portion de la dalle. Rappelons que le premier prototype avait été montré par LG à l’occasion du CES 2018, et il aura fallu donc patienter plus de deux ans pour pouvoir enfin installer cette TV dans son salon.

Evidemment, qui dit « innovation », dit également « tarif démesuré », et cette Signature OLED R ne fait pas exception à la règle, puisque la Smart TV signée LG est affichée en Corée au tarif de 100 millions de wons, soit l’équivalent de 87 000 dollars (et environ 74 000 euros, soit le prix d’une Tesla Model 3 Performance bien équipée).

Une Smart TV qui dispose d’un pied en aluminium, et d’un speaker recouvert avec de la laine signée Kvadrat au Danemark, en plusieurs finitions : Signature Black, Moon Gray, Topaz Blue or Toffee Brown. Les clients peuvent également personnaliser la base, en faisant graver lors de la commande leur nom ou un message.

Selon LG : « Il ne s’agit pas seulement d’une démonstration exceptionnelle d’ingénierie et de conception centrée sur l’utilisateur. Cette télévision est une œuvre d’art qui améliorera n’importe quel espace et complétera n’importe quel style de vie. » Si vous souhaitez donner un tout nouveau cachet à votre salon, et épater toute la belle famille le dimanche midi, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire…