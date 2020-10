La Tesla Model 3 vient d’entrer dans une nouvelle décennie, avec brio

Serait-ce le moment d’un sursaut de maturité chez Tesla ? Une période propice aux prises de conscience, tout en ne cherchant pas l’âge de la raison ? La firme californienne vient de publier une mise à jour globale de sa Model 3, et force est de constater que les changements sont exactement ceux qu’attendait une grande partie de la clientèle restée sur les motorisations thermiques.

La Tesla Model 3 évolue. Elle gagne en autonomie, et pas qu’un peu. De quoi plaire d’autant plus avec une proposition allant jusqu’à 580 kilomètres parcourus en une seule charge (chiffres de Tesla, à confirmer par l’EPA). Elle s’est aussi davantage « berlinisée », et à son avantage : en écopant de nouveaux coloris et matériaux dans son habitacle, elle a su corriger les petits manques d’aspect premium qui gâchaient son style futuriste.

La Tesla Model 3 monte en gamme

Avant d’évoquer les nouvelles autonomies proposées, penchons-nous sur ce nouvel habitacle. Tesla a principalement travaillé sur la console centrale, très simpliste par le passé. Désormais, elle intègre un nouvel espace de rangement avec ouverture coulissante, entouré par une fine bande grise. L’accoudoir central est toujours en similicuir avec la possibilité de ranger des choses à l’intérieur. Le nombre de ports USB-C augmente (il y a quatre mois, Tesla avait déjà réalisé des modifications).

Les seuils de portes passent eux aussi en noir, et les boutons sur le volant sont maintenant de couleur métallisée. Le rétroviseur central retrouve son atténuation automatique et le coffre hérite d’un hayon électrique. À l’extérieur, on constate également que les jantes de 18 et 19 pouces ont légèrement été revues dans leur style, et une version en 20 pouces est totalement inédite. Les poignets de portes passent de couleur noir également.

Forte augmentation de l’autonomie

Les clients d’une Model 3 livrée jusqu’à ce jour seront déçus d’apprendre que Tesla propose désormais son modèle phare avec une autonomie bien plus importante. Selon les versions, elle peut passer de 20 à 37 km supplémentaires selon les chiffres officiels proposés par le constructeur.

Ainsi, la version de base, la moins chère de la Model 3 (Standard Plus) gagne 21 kilomètres d’autonomie, de 409 à 430 km pour une charge. La version Grande Autonomie, qui proposait 560 kilomètres, passe désormais à 580 kilomètres. La Volkswagen ID3, sa nouvelle concurrente, n’a qu’à bien se tenir…

Enfin, et c’est l’augmentation la plus forte : la Model 3 Performance gagne l’équivalent de 37 km théoriques supplémentaires. Son autonomie est désormais annoncée à 567 km, soit définitivement la version la plus évoluée par Tesla, qui allie puissance et grande autonomie.

La mise à jour effectuait par Tesla n’est pas une mise à jour logiciel. Ici, la marque a bel et bien revu ses technologies et la nouvelle Model 3 s’équipe d’une nouvelle pompe à chaleur moins énergivore que son précédent système (en attendant de voir arriver les nouvelles technologies de batteries présentées le mois dernier).

L’amélioration serait si efficace que Tesla s’est même permis de repousser encore les performances de chacune des versions. La différence la plus efficiente concerne la Model 3 Performance, avec son 0 à 100 km/h en 3,3 secondes contre 3,4 secondes auparavant.

Quid des prix de la Model 3 2020 ?

Tesla a réalisé de nombreuses améliorations sur sa Model 3, des changements que la marque a également opéré sur sa Model Y vendue aux États-Unis. Les avantages vont attirer une nouvelle part de clients de voitures thermiques, et la Model 3 devrait continuer à asseoir sa notoriété dans les ventes de voitures électriques dans le monde.

D’autant plus que les prix de la Model 3 2020 ne changent pas. Tesla n’a pas effectué d’augmentation sur la grille tarifaire de sa berline compacte, qui démarre toujours à 49 600 €. Il en coûtera toujours 57 800 € pour s’offrir la Model 3 Grande Autonomie et 64 890 € pour la version Performance.

Au sujet des disponibilités, Tesla a expliqué dans le détail le programme pour que les clients puissent savoir quel modèle ils recevront. La marque en a profité pour rapporter que son stock de Model 3 sans les modifications présentées ici est toujours disponible à la commande et que la marque les commercialise désormais 2000 euros moins cher pour pouvoir les rendre attractifs.

Les versions Performance et Grande Autonomie avec modifications sont d’ores et déjà disponibles à la commande. Pour la version la moins chère, Standard Plus à partir de 49 600 €, il faudra patienter jusqu’en février 2021.