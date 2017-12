L’homme est plus intelligent que la femme, voici la preuve

Ça y est, après des années d’efforts pour essayer de démontrer qu’il n’y avait pas que les garçons qui s’intéressaient aux tendances du web et aux machins de geek, je viens de tout ruiner et de me fâcher avec les 30% de filles qui lisent ce blog. Heureusement que c’est pour rire hein, mesdemoiselles et mesdames,

Ça y est, après des années d’efforts pour essayer de démontrer qu’il n’y avait pas que les garçons qui s’intéressaient aux tendances du web et aux machins de geek, je viens de tout ruiner et de me fâcher avec les 30% de filles qui lisent ce blog.

Heureusement que c’est pour rire hein, mesdemoiselles et mesdames, mais vous l’aviez compris. Cette affirmation complètement péremptoire et gratuite est le résultat d’un site à la con comme on les aime ici, FemmevsHomme.com, qui a eu l’idée de jouer un peu avec la guerre des sexes et aussi avec nos nerfs (et notre fierté) en proposant un quiz par jour qui permet de déterminer qui de l’homme ou de la femme est le plus intelligent. Pour chaque quiz, une série de dix questions est proposé auxquelles il faudra répondre en moins de 15 secondes par question.

Chaque partie est comptabilisée et influence le score total. Plusieurs points bonus vous seront attribués en fonction de vos bonnes réponses et de votre rapidité.

Rien de méchant ni de très sérieux donc, mais une réalisation assez bien foutue et un arsenal prêt-à-buzzer qui montre que l’auteur a pensé à peu près à tout.

Non, je ne vous dirai pas mon score, les filles.