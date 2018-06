L’IA de Facebook qui ouvre vos yeux sur les photos

Corriger ? Concrètement, ouvrir les yeux. Les photographies sont une part essentielle de Facebook mais certaines ne sont pas publiables ou ne plaisent pas vraiment. Il suffit qu’une personne ait les yeux fermés pour gâcher l’ambiance générale. Dans un rapport publié ce 17 juin, Facebook a donc présenté son nouvel algorithme qui va sauver des milliers de photos de la suppression.

Il est capable d’analyser les yeux qui correspondent à un visage, leur forme, leur couleur… avec assez d’exemple il peut reproduire les yeux de façon exacte du point de vue de la forme.

Honored to see my research together with Brian Dolhansky to be featured in #TechCrunch . Come and see our presentation at #CVPR18 next week! It will be eye opening! GANs to the power!https://t.co/jsGqyXSGd5 pic.twitter.com/tyMjEWRxct

— Cristian Canton (@cristiancanton) June 18, 2018