L’IA des caméras Arlo détectera les animaux, les véhicules et les colis

L’entreprise spécialisée dans les caméras de sécurité intelligentes, Arlo, va prochainement ajouter un service d’intelligence artificielle qui détectera les animaux, les véhicules et les livraisons de colis.

Une intelligence artificielle pour éviter les fausses alertes

Les systèmes d’alerte des caméras de sécurité présentent souvent l’inconvénient d’envoyer de fausses alertes comme par exemple lorsqu’un animal ou un véhicule passe dans son champ de vision. Les utilisateurs ne souhaitent pas être alertés d’un chien errant ou d’un véhicule qui manœuvre à proximité. Aussi, l’entreprise Arlo va proposer un système d’intelligence artificielle qui va analyser les mouvements détectés par la caméra et ne pas envoyer de message lorsqu’il s’agit d’une fausse alerte.

L’intelligence artificielle a aussi été optimisée pour envoyer une alerte lorsqu’un colis vous est livré. Auparavant, celle-ci ne pouvait reconnaître que le balancement des arbres et les changements naturels de luminosité. L’annonce a été faite aujourd’hui par l’entreprise spécialisée en caméras de sécurité et concernera tous les clients qui ont souscrit à leur formule d’abonnement Arlo Start. Cet ajout sera totalement gratuit pour les abonnés au service.

L’intelligence artificielle d’Arlo Start sera disponible prochainement

L’entreprise a toutefois précisé qu’il faudra patienter un peu. La mise en fonction de cette nouvelle intelligence artificielle ne sera pas immédiate, mais se fera plus tard dans l’année. Le système d’abonnement n’est valable que pour les caméras connectées de la marque Arlo. Cela devrait aussi permettre aux abonnés de mieux comprendre ce qui déclenche une alerte.

En effet, Pat Collins, le vice-président directeur des produits Arlo a expliqué : « En exploitant la puissance des fonctionnalités avancées de vision artificielle et d’intelligence artificielle d’Arlo, nos utilisateurs peuvent bénéficier d’une tranquillité d’esprit et d’une commodité accrues leur permettant d’adapter leurs notifications aux événements importants qui les intéressent vraiment ».

Ces nouvelles fonctionnalités viendront compléter celles existantes et déjà utilisées par les abonnés d’Arlo Smart, telles que la détection de personnes et les zones d’activité dans le cloud, qui permettent aux utilisateurs de définir des zones spécifiques pour surveiller et filtrer les fausses notifications, telles que les arbres bougeant avec le vent.