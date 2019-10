Libra : eBay, Visa, Mastercard et Stripe font marche arrière

Le projet de cryptomonnaie Libra est-il en train de mourir avant même son lancement officiel ? Après le retrait de PayPal annoncé il y a une semaine, de nouveaux partenaires de Facebook dans l’association Libra décident de reculer.

Comme le rapporte CNBC, vendredi, eBay, Visa, Mastercard, Sripe et Mercado Pago, cinq entreprises qui avaient suivi Facebook dans son aventure, décident d’en sortir. Facebook est de ce fait de plus en plus isolé dans ce projet, alors que la cryptomonnaie fait face à des obstacles réglementaires potentiels, ainsi que le scepticisme de quelques gouvernements.

Dans une déclaration relayée par le média américain, Stripe explique qu’il soutient « les projets visant à rendre le commerce en ligne plus accessible aux personnes du monde entier » et de ce fait, l’entreprise reste « disposée à travailler avec l’Association Libra à un stade ultérieur. »

De son côté, Visa a indiqué qu’il « continuera d’évaluer » et que sa décision finale « sera déterminée par un certain nombre de facteurs, notamment la capacité de l’Association à satisfaire pleinement toutes les attentes réglementaires requises. »

« Nous respectons hautement la vision de l’Association Libra », a déclaré eBay dans un communiqué relayé par The Verge. « Cependant, eBay a pris la décision de ne pas devenir membre fondateur. »

David Marcus, responsable des projets blockchain chez Facebook, a réagi sur Twitter, indiquant qu’il respecte la décision de Visa et Mastercard. « La pression a été intense (euphémisme) et je respecte leur décision d’attendre jusqu’à ce que la réglementation de @Libra_ soit clarifiée », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, ce n’est pas une bonne nouvelle à court terme, mais en quelque sorte libérateur. Restez à l’écoute pour plus très bientôt. Un changement de cette ampleur est difficile. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie lorsque tant de pression s’accumule », écrit le responsable dans un autre tweet.

I would caution against reading the fate of Libra into this update. Of course, it’s not great news in the short term, but in a way it’s liberating. Stay tuned for more very soon. Change of this magnitude is hard. You know you’re on to something when so much pressure builds up.

— David Marcus (@davidmarcus) October 11, 2019