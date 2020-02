L’initiative originale d’Interflora avec Twitter

« Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs ». Ce slogan d’une vieille pub TV pourrait redevenir d’actualité avec la nouvelle initiative d’Interflora.

Fréquenter certaines personnes sur Twitter sans forcément les connaitre dans la vie réelle peut parfois susciter des vocations… et des élans d’affection, et ce, même si le réseau social de micro-blogging n’est pas vraiment un site de rencontres.

Interflora, le service numéro de livraison de fleurs en France, a saisi l’esprit de spontanéité qui caractérise Twitter pour proposer une offre aussi innovante qu’originale : la possibilité d’offrir et donc de faire expédier rapidement un bouquet de fleurs à n’importe quel membre du réseau social sans connaitre son adresse, ni même sa véritable identité. Autrement dit on peut déclarer sa flamme à une ou un inconnu ou la/le remercier pour un service rendu, sans que cela n’implique nécessairement un engagement fort auprès de ladite personne. Malin…

Tweet-le avec des fleurs…

Pour envoyer un bouquet à un membre de Twitter, c’est de plus très simple. Il suffit de choisir sur le site Interflora le bouquet que l’on souhaite livrer, de sélectionner « Je ne connais pas l’adresse » puis de choisir l’onglet « Twitter ». Il faut ensuite saisir l’identifiant Twitter de la personne concernée, qui doit pouvoir recevoir des messages privés du compte @interflora. Elle recevra alors en message privé un lien lui permettant d’accepter ou non la livraison. Si elle accepte elle indiquera ses coordonnées, mais son anonymat sera respecté car celles-ci ne seront pas transmises à l’expéditeur. Que se passe-t-il si la personne en question n’est pas à l’aise avec ce genre de cadeau et refuse le bouquet ? L’expéditeur est tout simplement remboursé.

Il faut dire que la livraison sans adresse n’est pas inconnue par Interflora puisque c’est un service qui a déjà été exploré et déployé il y a quelques mois. Partant du constat que de nombreuses personnes ne livrent pas de fleurs car ils ne connaissent pas l’adresse précise du destinataire, le fleuriste en ligne avait lancé un service de livraison sans adresse en Août 2019, fonctionnant simplement avec l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone du destinataire, ce qui lui a même valu de recevoir le trophée ecommerce 2019 dans la catégorie « innovation logistique » pour cette fonctionnalité. Suite à cette innovation, de nombreuses personnes avaient alors réclamé l’extension de ce service à Twitter.

C’est chose faite, et cela contribuera peut-être à détendre les relations entre certains twittos, qui semblent quelque peu à cran ces derniers temps…