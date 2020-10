L’invitation d’Apple pour sa prochaine keynote inclut un indice sur l’AirTag

Au mois de septembre, Apple a organisé un événement en ligne afin de présenter deux nouvelles tablettes iPad ainsi que deux nouvelles Apple Watch. Malheureusement, les nouveaux iPhone n’ont pas été présentés lors de cet événement. Les nouveaux iPhone sont normalement présentés et commercialisés mois de septembre. Mais pour cette année, la firme de Cupertino avait déjà prévenu que ses smartphones arriveraient en retard.

Les iPhone 12 seront officialisés lors d’un autre événement le 13 octobre. Apple a déjà envoyé des invitations pour cet événement en ligne. Et visiblement, les nouveaux iPhone ne seront pas les seuls produits qui y seront dévoilés.

En effet, le visuel utilisé par Apple inclut un Indice qui suggère que la firme va également profiter de sa keynote de ce mois d’octobre pour présenter l’AirTag. Cela fait plusieurs mois que ce produit est régulièrement évoqué par les sources non officielles. D’ailleurs des rendus présumés de ces AirTags ont déjà fuité sur la toile.

Et justement, le visuel utilisé par Apple (son logo dans un cercle) rappelle beaucoup les designs de l’AirTag qui ont fuité. De nombreux internautes pensent qu’il s’agit d’un indice laissé par Apple.

Ce rond me rapelle le design du Airtag non ? pic.twitter.com/BvYvGqp5Op — 𝕽𝖆𝖕𝖍  (@crips22_) October 6, 2020

Mais quel est donc ce nouveau produit ?

D’après les rumeurs, les AirTags sont des localisateurs d’objets que l’utilisateur pourra attacher à son sac, son portefeuille, etc. En cas de perte, l’AirTag peut aider l’utilisateur à localiser l’objet perdu grâce à un signal Bluetooth. Ce signal peut être relayé des appareils appartenant à d’autres personnes, ce qui fait que la localisation est possible même si l’objet n’est plus à proximité de son propriétaire (ce mécanisme est déjà proposé par Apple pour la localisation de ses appareils).

Le fonctionnement devrait être très similaire à celui des localisateurs d’objets de la société Tile, qui est actuellement la référence dans ce domaine. Mais les AirTags d’Apple pourraient profiter d’une meilleure intégration sur iOS et macOS. De plus, les iPhone récents profitent de la puce U1 qui permet aux appareils Apple de se localiser avec plus de précision (cette puce est actuellement utilisée pour les transferts AirDrop, pour qu’un iPhone puisse localiser facilement un autre iPhone à proximité).

D’ailleurs, afin d’anticiper l’arrivée des localisateurs d’objets d’Apple, Tile a décidé de s’allier avec Google. Grâce à ce partenariat, son système de localisation d’objets profite d’une meilleure intégration sur le système d’exploitation Android.

Sinon, des rumeurs suggèrent aussi qu’Apple pourrait lancer une nouvelle enceinte connectée appelée HomePod Mini avant la fin de l’année. Il s’agirait d’une version plus abordable de l’enceinte HomePod. Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas encore officielles et doivent de ce fait être considérées avec une extrême prudence.