Apple dévoile l’iPad 8e génération et un nouvel iPad Air ultra-performant

Alors que généralement, l’événement Apple du mois de septembre permet à celui-ci de présenter ses nouveaux iPhone, l’édition de 2020 a été un peu spéciale. Au lieu de dévoiler de nouveaux smartphones, la firme a présenté deux nouvelles montres (l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE), ainsi que deux nouveaux iPad : l’iPad de 8e génération et un nouvel iPad Air équipé du nouveau processeur A14 Bionic (le premier processeur gravé en 5 nm) qui nous donne déjà un avant-goût des performances qu’auront les prochains iPhone.

Pour rappel, Apple a déjà dévoilé ses nouveaux iPad Pro au mois de mars. Et avec l’ajout de ces deux modèles, la firme propose une offre complète pour les utilisateurs de tablettes. Le message véhiculé est simple : les nouveaux iPad de 2020 sont plus performants que les produits proposés par les marques concurrentes.

Avec l’iPad de 8e génération, Apple a conservé le design à l’ancienne, avec d’épaisses bordures et le Touch ID sur la façade. Cependant, par rapport à la version précédente, cette nouvelle tablette utilise un meilleur processeur : la puce A12 Bionic, qui était utilisée par l’iPhone XS et XS Max.

S’il ne s’agit pas d’un processeur récent, l’A12 offre des gains de performances significatives par rapport à l’ancien iPad. Le processeur de l’iPad de 8e génération est 40 % plus rapide que celui de la version précédente, tandis que les performances graphiques sont multipliées par deux.

Apple indique également que l’iPad de 8e génération est deux fois plus rapide que le laptop sous Windows le plus populaire en 2019, 3 fois plus rapide que la tablette sous Android le plus populaire de l’année dernière. Le nouvel iPad serait également 6 fois plus rapide que le plus populaire des Chromebook en 2019.

Ainsi, Apple suggère que même avec un processeur l’iPhone XS, sa nouvelle tablette fait mieux que la plupart des produits concurrents. Et pour la première fois, grâce au processeur A12, l’iPad se dote de capacités en matière de « neural engine » (IA).

Sinon, l’iPad de 8e génération a un écran Retina de 10,2 pouces, d’une résolution de 2 160 x 1 620 pixels à 264 pixels par pouce (ppp). Sur le dos, l’appareil a une caméra de 8 mégapixels (f/2,4) et en façade, il y a une caméra de 1,2 mégapixel. Bien entendu, il y a une version Wifi ainsi qu’une version Wifi + Cellular. Disponible à partir du 18 septembre en argent, gris sidéral et or, ce nouvel iPad a un prix compris entre 389 euros et 529 euros selon la version choisie.

iPad Air, un avant-goût de la puissance des futurs iPhone

Le nouvel iPad Air est nettement plus intéressant que l’iPad de 8e génération, puisqu’il inclut un bon nombre de nouveautés. Tout d’abord, sur ce modèle, Apple a réduit les bordures, ce qui donne un design proche de celui de l’iPad Pro. Et le capteur du Touch ID ne se trouve plus sur la façade, mais sur la tranche.

Mais ce qui rend vraiment ce nouvel iPad Air intéressant, c’est son processeur. En effet, celui-ci utilise le tout nouveau processeur A14 Bionic d’Apple, qui sera probablement aussi utilisé par les prochains iPhone (et peut-être même certains MacBook).

Le nouvel iPad Air a un CPU qui est 40 % plus rapide que celui de la version précédente, un processeur graphique 30 % plus rapide, et un gain de 70 % sur l’apprentissage automatique. Que ce soit pour les jeux ou pour les applications professionnelles, vous n’aurez aucun souci de performances.

Cette tablette a un écran Liquid Retina de 10,9 pouces d’une résolution de 2 360 x 1 640 pixels à 264 pixels par pouce (ppp). Sur le dos, il y a une caméra de 12 mégapixels (f/1,8) et en façade, il y a une caméra de 7 mégapixels (f/2,0). Par ailleurs, l’appareil prend en charge le Wifi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0, et adopte la prise USB-C à la place du Lightning. Le poids est de 458 grammes pour les modèles Wifi et 460 grammes pour les modèles Wifi + Cellular.

Le nouvel iPad Air sera disponible au mois d’octobre en gris sidéral, en argent, en or rose, en vert et en bleu ciel, à un prix entre 669 euros et 809 euros, en fonction de la version choisie. À leurs sorties, les deux nouveaux iPad utiliseront iPadOS 14, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPad. Celui-ci permet de profiter d’une importante série de nouveautés, au niveau de l’interface, mais aussi de la prise en charge du stylet S Pen.