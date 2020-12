L’iPhone retrouve un peu de sa superbe face à la concurrence chinoise

Durement touchée par la crise sanitaire et sur fond de guerre commerciale contre les États-Unis, la Chine connaît une année 2020 compliquée. Selon Goldman Sachs, le marché des smartphones est particulièrement touché.

D’après l’analyste Rod Hall, les chiffres de la China Academy of Information and Communications Technologie (CAICT) indiquent une forte baisse des ventes en Chine au mois de Novembre 2020. Au total, 29,6 millions d’unités ont été livrées soit une baisse de 15% par rapport à 2019 et de 13% par rapport à Octobre.

Néanmoins, les constructeurs étrangers (essentiellement représentés par Apple) s’en tirent à bon compte. Toujours selon Rod Hall, 6,9 millions de smartphones d’une marque étrangère (Apple donc) ont trouvé preneur, soit une hausse de 99% par rapport à 2019 et de 18% par rapport au trimestre précédent (14,5 millions de ventes). Malgré tout, ces ventes sont en baisse de 15% par rapport au mois précédent. L’analyste de Goldman Sachs explique :

Nous considérons ces tendances à la baisse comme intéressantes étant donné que les ventes de modèles 5G chinois ont été meilleures que ce à quoi nous nous attendions, mais pas suffisamment pour compenser la très faible demande globale.

Les nouveaux iPhone 12 à la rescousse

Selon les estimations de Goldman Sachs, la conjoncture est favorable à Apple. Les nouveaux iPhone 12, lancés plus tard que d’habitude commencent seulement à se traduire en ventes. Cela est d’autant plus vrai que les iPhone 12 mini et Max n’ont été commercialisés que le 13 Novembre.

Toutefois, Apple ne fera pas de miracles non plus. Si ses smartphones gagnent le cœur des consommateurs chinois, les perspectives restent incertaines. Aussi, Rod Hall admet que les estimations de certains analystes sont très optimistes. Il précise :

Selon nous, la tendance baissière du marché que nous continuons d’observer en Chine devrait se traduire par une stagnation de la demande sur les modèles haut de gamme d’Apple. Nous constatons également que le marché d’entrée de gamme en Chine reste important et absorbe les iPhone déconditionnés ou d’occasion ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les prix de revente et la valeur que les acheteurs accordent aux iPhone.

L’analyste de Goldman Sachs explique également que le regain attendu avec l’arrivée de la 5G ne sera pas aussi significatif qu’attendu. Par ailleurs, ces estimations ne prennent pas en compte l’éventualité de troisième vague de Covid-19 début 2021 ou de potentielles mesures de confinement. Le marché pourrait alors décliner davantage. Wait and see.