L’iPhone SE 2 en vente dès l’an prochain à partir de 399 dollars ?

Alors qu’Apple vient de lancer l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, les rumeurs concernant un nouveau modèle, l’iPhone SE 2, sont de plus en plus fréquentes. Bien que la firme de Cupertino ait finalement adopté les smartphones XXL ainsi que les écrans borderless, certains fans sont toujours attachés aux modèles compacts. Pour satisfaire cette partie de sa clientèle, Apple développerait l’iPhone SE 2.

La firme de Cupertino n’a pas encore évoqué ce nouveau modèle, mais grâce aux sources non officielles, de nombreuses informations (présumées) concernant celui-ci sont déjà connues. D’après ces sources, l’iPhone SE 2 aura un design similaire à celui de l’iPhone 8, mais l’appareil embarquerait une puce A13 (actuellement utilisée par l’iPhone 11) sous le capot.

Un iPhone SE 2 abordable ?

Aujourd’hui, nous partageons de nouvelles informations (non officielles) concernant le prix de l’iPhone SE 2. Comme le rapportent nos confrères de 9to5Mac, l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment publié une note suggérant que le prix de l’iPhone SE 2 devrait être le même que celui de l’iPhone SE lors de son lancement en 2016. À l’époque, la version la moins chère de cet appareil coûtait 399 dollars aux États-Unis. Apple proposerait cette fois-ci une version 64 Go ainsi qu’une version 128 Go.

En plus du design compact, le prix de l’iPhone SE 2 devrait être un puissant argument de vente pour Apple, si ces rumeurs se confirment. Il est souvent reproché à Apple de vendre des produits très chers, alors que de plus en plus de personnes se tournent vers des smartphones de gamme intermédiaire (un segment dans lequel les marques comme Xiaomi excellent).

Normalement, l’iPhone SE 2 sera commercialisé en 2020. Et d’après l’article de 9to5Mac, la firme de Cupertino envisagerait de produire 2 à 4 millions d’unités par mois, afin d’écouler un total de 30 millions d’unités durant l’année.