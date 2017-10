Gran Turismo Sport : découvrez la liste complète des voitures

Gran Turismo Sport prépare son arrivée sur PlayStation 4, l’occasion idéale de découvrir la liste complète des voitures présentes dans le jeu.

Gran Turismo Sport : le garage complet !

Alors que Forza Motorsport 7 vient tout juste d’arriver sur Xbox One (en même temps que le test complet made in Presse-Citron), c’est Polyphony Digital qui passe à l’offensive concernant Gran Turismo Sport. En effet, le 18 octobre prochain, le célèbre jeu de courses automobiles exclusif à Sony sera de retour, pour son tout premier passage sur PlayStation 4. Ce dernier se veut un peu différent des opus précédents, avec moins de bolides à piloter, mais une sportivité nettement accrue, ainsi qu’une section online très ambitieuse. Bien sûr, malgré son orientation online, Gran Turismo Sport propose un mode Solo complet, sans oublier le mode Arcade.

Un Gran Turismo Sport que l’on pourra d’ailleurs tester en avant-première, à travers une démo à durée limitée qui sera disponible dans quelques jours à peine. En effet, dès le 9 octobre, on pourra s’essayer à un avant-goût de ce nouveau Gran Turismo, très attendu évidemment par la communauté.

Via son site web officiel, Polyphony Digital a dévoilé la liste complète des bolides qu’il sera possible de retrouver dans le jeu. A noter qu’il s’agit des bolides qui seront disponibles dès la disponibilité du jeu, et d’autres modèles devraient intégrer le garage par la suite.

Liste des voitures présentes dans Gran Turismo Sport

Alfa Romeo 4C Gr.3

Alfa Romeo 4C Gr.4

Alfa Romeo 4C Launch Edition

Alfa Romeo MiTo 1.4 T Sport

Alfa Romeo 4C Gr.3 Road Car

Alpine Vision Gran Turismo

Alpine Vision Gran Turismo 2017

Alpine Vision Gran Turismo Race Mode

Aston Martin DP-100 Vision Gran Turismo

Aston Martin Vulcan

Aston Martin One-77

Aston Martin V12 Vantage GT3

Aston Martin V8 Vantage S

Aston Martin Vantage Gr.4

Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest)

Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT)

Audi Sport quattro S1 Pikes Peak

Audi TT cup

Audi TTS Coupé

BMW i3

BMW M4 Coupé

BMW M4 Gr.4

BMW M4 Safety Car

BMW M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport)

BMW M6 GT3 M Power Livery

BMW Vision Gran Turismo

BMW Z4 GT3

Bugatti Vision Gran Turismo

Bugatti Veyron 16.4

Bugatti Veyron Gr.4

Chevrolet Chaparral 2X Vision Gran Turismo

Chevrolet Camaro SS

Chevrolet Corvette C7 Gr.3

Chevrolet Corvette C7 Gr.4

Chevrolet Corvette Stingray (C7)

Chevrolet Corvette C7 Gr.3 Road Car

Citroën DS3 Racing

Citroën GT Gr.4

Citroën GT Race Car (Gr.3)

Citroën GT Road Car

Daihatsu COPEN RJ Vision Gran Turismo

Dodge Charger SRT Hellcat

Dodge SRT Tomahawk GTS-R Vision Gran Turismo

Dodge SRT Tomahawk S Vision Gran Turismo

Dodge SRT Tomahawk Vision Gran Turismo (Gr.1)

Dodge SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo

Dodge Viper Gr.4

Dodge Viper GTS

Dodge Viper SRT GT3-R

Ferrari 458 Italia

Ferrari 458 Italia Gr.4

Ferrari 458 Italia GT3

Ferrari LaFerrari

Fittipaldi Motors Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina

Ford Focus Gr.B Rally Car

Ford Focus ST

Ford Mustang Gr.3

Ford Mustang Gr.4

Ford Mustang Gr.B Rally Car

Ford Mustang GT Premium Fastback

Ford Mustang Gr.3 Road Car

Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter

Honda Civic Type R (FK2)

Honda Project 2&4 powered by RC213V

Honda Sports Vision Gran Turismo

Honda NSX

Honda NSX Gr.3

Honda NSX Gr.4

Honda NSX Gr.B Rally Car

Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track

Hyundai Genesis Gr.3

Hyundai Genesis Gr.4

Hyundai Genesis Gr.B Rally Car

Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo

Infiniti CONCEPT Vision Gran Turismo

Jaguar F-type Gr.3

Jaguar F-type Gr.4

Jaguar F-type R Coupé

Lamborghini Huracán GT3

Lamborghini Huracán Gr.4

Lamborghini Huracán LP 610-4

Lamborghini Veneno

Lexus LC500

Lexus LF-LC GT “Vision Gran Turismo”

Lexus RC F

Lexus RC F Gr.4

Lexus RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing)

Mazda Atenza Gr.3

Mazda Atenza Sedan XD L Package

Mazda LM55 Vision Gran Turismo

Mazda Roadster S (ND)

Mazda Atenza Gr.4

Mazda Atenza Gr.3 Road Car

McLaren 650S Coupe

McLaren 650S Gr.4

McLaren 650S GT3

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo

McLaren MP4-12C

Mercedes-AMG A 45 4MATIC

Mercedes-AMG GT S

Mercedes-AMG GT Safety Car

Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport)

Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo

Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo Racing Series

Mercedes-Benz SLS AMG

Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4

Mercedes-Benz SLS AMG GT3

MINI Clubman Vision Gran Turismo

Mitsubishi Concept XR-PHEV EVOLUTION Vision Gran Turismo

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.4

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.B Rally Car

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.B Road Car

Nissan GT-R Gr.4

Nissan GT-R Gr.B Rally Car

Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport

Nissan GT-R Premium edition

Nissan GT-R Safety Car

Nissan CONCEPT 2020 Vision Gran Turismo

Nissan Nissan GT-R LM NISMO

Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport

Peugeot 908 HDi FAP – Team Peugeot Total

Peugeot L500R HYbrid Vision Gran Turismo, 2017

Peugeot L750R HYbrid Vision Gran Turismo, 2017

Peugeot Vision Gran Turismo

Peugeot Vision Gran Turismo (Gr.3)

Peugeot RCZ Gr.3

Peugeot RCZ Gr.4

Peugeot RCZ Gr.B Rally Car

Peugeot RCZ GT Line

Peugeot RCZ Gr.3 Road Car

Porsche 911 GT3 RS (991)

Porsche 911 RSR (991)

Porsche Cayman GT4 Clubsport

Porsche Porsche 919 Hybrid (Porsche Team)

Renault Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy

Renault Sport Mégane Gr.4

Renault Sport Mégane R.S. Trophy

Renault Sport R.S.01

Renault Sport R.S.01 GT3

Subaru VIZIV GT Vision Gran Turismo

Subaru WRX Gr.3

Subaru WRX Gr.4

Subaru WRX Gr.B Rally Car

Subaru WRX STI Type S

Subaru WRX Gr.B Road Car

Toyota 86 GRMN

Toyota 86 Gr.4

Toyota 86 Gr.B Rally Car

Toyota 86 GT

Toyota FT-1 Vision Gran Turismo

Toyota FT-1 Vision Gran Turismo (Gr.3)

Toyota S-FR

Toyota S-FR Racing Concept

Toyota TS050 – Hybrid (Toyota Gazoo Racing)

Toyota TS030 Hybrid

Volkswagen Golf VII GTI

Volkswagen GTI Roadster Vision Gran Turismo

Volkswagen GTI Supersport Vision Gran Turismo

Volkswagen GTI Vision Gran Turismo (Gr.3)

Volkswagen Scirocco Gr.4

Volkswagen Beetle Gr.3

Gran Turismo Sport est attendu pour le 18 octobre, et constitue évidemment une exclusivité PlayStation 4.