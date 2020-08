[Live🔴] Découvrez les annonces du State of Play du 6 août 2020 (PS4, PSVR et PS5)

Ce soir, pour bien commencer le mois d’août, Sony reprend la parole pour dévoiler quelques informations au sujet de l’avenir de ses consoles et de son matériel VR. Contrairement à la prise de parole début juin, où Sony à dévoilé les deux consoles PS5 ainsi que les premiers jeux qui sortiront sur la PlayStation 5, Sony propose ce soir un événement bien différent.

Ce soir, il s’agit d’un nouvel épisode du « State of Play ». Avant même le début de la vidéo (prévu de 22h à 22h40), Sony précise certaines choses concernant le contenu du stream :

Pas d’infos sur les PlayStation Studios (annonce de nouvelles exclusivités pour PS4 ou PS5)

Pas d’infos sur les précommandes (de la console)

Pas d’infos sur les dates de sortie (de la console)

Pas d’infos hardware (de nouvelles informations sur la PS5 ou la DualSense)

Ainsi, ce soir Sony donne rendez-vous pour un live de 40 minutes (environ) pour de nouvelles informations, des précisions et des détails sur les jeux d’éditeurs tiers ainsi que des jeux indépendants qui arriveront dans les prochains mois sur PS4, PS5 et/ou PlayStation VR.

22h00 – DĂ©but du stream.

22h01 – Cela commence directement par une prĂ©sentation de Crash Bandicoot 4 It’s About Time prĂ©vu pour le 2 octobre 2020. Le jeu se veut très fidèle aux trois jeux originaux. Comme dans CTR Nitro Fueled, il sera possible de personnaliser notre personnage avec plusieurs tenues. L’occasion de nous prĂ©senter Ă©galement les fameux masques quantiques. L’occasion Ă©galement de nous confirmer que d’autres personnages que Crash, Coco et Cortex seront jouables comme Dingodile.

22h07 – Place dĂ©sormais Ă la prĂ©sentation du nouveau Hitman III par IO Interactive. L’occasion de dĂ©couvrir du gameplay sur le PlayStation VR. La trilogie Hitman sortira donc le 21 janvier 2021 et sera compatible avec le PlayStation VR. Mais ce n’est pas tout, vous allez pouvoir Ă©galement jouer Ă toute la trilogie World of Assassination en VR lorsque Hitman 3 sera lancĂ© en janvier.

22h09 – Annonce de Braid – Anniversary Edition un jeu en 2D assez mystĂ©rieux sortie en 2008 qui s’offrira un remastered dès l’annĂ©e 2021 avec une multitude de nouvelles options et de nouvelles possibilitĂ©s.

22h11 – Place dĂ©sormais Ă une nouvelle prĂ©sentation de The Pathless un jeu d’aventure et de rĂ©flexion attendu pour la fin d’annĂ©e 2020 sur PlayStation 5. Nous avons le droit Ă un trailer de gameplay plutĂ´t sympathique. Une longue prĂ©sentation nous permettant de dĂ©couvrir les phases d’Ă©nigmes, les phases d’actions et la fluiditĂ© du jeu lors des combats de boss.

22h18 – Nouvelle prĂ©sentation de Spelunky II, un nouveau jeu indĂ©pendant en 2D. Tout comme Braid ou encore The Pathless, cela reste un petit jeu indĂ©pendant bien sympathique, mais pas vraiment le genre de jeux qui feront vendre des consoles actuelles et/ou next-gen. Un jeu d’explorateur de grottes qui est attendu pour le 15 septembre 2020 sur PS4.

22h18 – Nous poursuivons avec une prĂ©sentation de gameplay de Genshin Impact, un jeu J-RPG. Le jeu est prĂ©vu pour l’automne 2020 sur PS4 partout dans le monde. Un jeu qui sera en monde ouvert sur le vaste continent de Teyvat. Le jeu s’annonce très grand et vous propose de vous envoler sur des terres illimitĂ©es, traverser d’imposantes chaĂ®nes de montagnes et nager dans de vastes ocĂ©ans et lacs.

22h22 – PrĂ©sentation de Aeon Must Die, un beat’em all qui est se rĂ©vèle ĂŞtre le prochain jeu de Focus Home Entertainment dont la sortie est prĂ©vue pour 2021 sur PS4. Aeon vous fera voyager Ă travers la ville futuriste de PanthĂ©on pour dĂ©truire ou soumettre ceux qui ont trahi Aeon, tout en luttant pour votre esprit, votre libre arbitre et le contrĂ´le de votre corps.

22h24 – Nouveau trailer d’Anno Mutationem, un RPG dans un univers CyberPunk en 2D assez prometteur dĂ©veloppĂ© par Thinking Stars. Le jeu vous proposera un mĂ©lange de styles graphiques 2D et 3D pixĂ©lisĂ©s avec une intrigue riche, sombre et bizarre.

22h25 – Nouveau trailer du jeu Bugsnax qui arrivera en fin d’annĂ©e 2020 sur PlayStation 5. Il s’agira sans doute du fameux jeu fantaisie du lancement de la PS5 en mĂ©moire d’un certain Knack.Â

22h27 – PrĂ©sentation de Vader Immortal qui va ĂŞtre portĂ© sur PS4 et sur PlayStation VR et dont la sortie est prĂ©vue pour le 25 aoĂ»t 2020. DĂ©couvrez cette expĂ©rience cinĂ©matographique et interactive qui vous permet de pĂ©nĂ©trer dans une galaxie lointaine, très lointaine dans le rĂ´le d’un passeur opĂ©rant près de Mustafar, la planète ardente du seigneur Dark Vador.Â

22h28 – Annonce du second DLC de Control prĂ©vu pour le 27 aoĂ»t 2020 sur PS4. Au programme de ce nouveau DLC, en tant que directeur du Bureau fĂ©dĂ©ral de contrĂ´le, Jesse Faden doit entrer dans le secteur des enquĂŞtes et affronter la crĂ©ature qui se cache dans cette partie abandonnĂ©e depuis longtemps du Bureau. Cette menace hante le secteur depuis des annĂ©es, attendant de l’autre cĂ´tĂ© du Firebreak. Grosse hype sur le retour d’un certain… Alan Wake !

22h29 – Annonce et prĂ©sentation de Autos Chess, un jeu d’Ă©checs revisitĂ© qui est prĂ©vu pour le 31 octobre 2020 sur PS4.

22h31 – Annonce et prĂ©sentation de The Pedestrian un nouveau jeu pour le PlayStation VR qui est prĂ©vu pour janvier 2021 sur PS4 et PlayStation VR.

22h32 – Annonce de deux nouveaux jeux PS5 avec pour le premier une production Focus Home Entertainment. Il s’agit de Hood – Outlaws & Legends prĂ©vu pour 2021 sur PS5. Outlaws & Legends vous met face Ă un État impitoyable et incontrĂ´lĂ©, avec les rebelles et les voyous de tous les coins qui se battent pour revendiquer leur place parmi les lĂ©gendes. Pour gagner de l’influence auprès d’un peuple opprimĂ©, les gangs rivaux se disputent dĂ©sormais des braquages ​​audacieux pour frapper les riches lĂ oĂą ça fait mal.

22h34 – Le second jeu pour la PS5 est donc Temten, le fameux « PokĂ©mon Like » qui est prĂ©vu pour 2021. Partez Ă l’aventure dans le charmant archipel aĂ©roportĂ© aux cĂ´tĂ©s de votre Ă©quipe Temtem. Attrapez chaque Temtem, affrontez d’autres dompteurs, personnalisez votre personnage, rejoignez l’aventure d’un ami et explorez le monde dynamique en ligne.

22h35 – Nouvelle prĂ©sentation de gameplay du fameux GodFall, le tout premier jeu PS5 qui fut annoncĂ© lors des Game Awards. Le jeu est toujours attendu pour la fin d’annĂ©e 2020 sur PS4. DĂ©couvrez ce soir de neuf minutes de gameplay et d’explications dans ce monde avec Aperion, les cinq classes d’armes, des ensembles de mouvements complets pour Longswords et Dual Blades, et plus encore.Â

C’est la fin de ce State Of Play du 6 aoĂ»t 2020, rendez-vous dans les prochaines semaines pour de nouvelles informations qui devraient cette fois ĂŞtre consacrĂ©es Ă la PlayStation 5.