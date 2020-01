L’offre « 100% mobile » de Netflix, à 2,99 dollars/mois pourrait arriver sur de nouveaux marchés

Une offre mobile Netflix bientôt ?

Bien que la (plus ou moins) grosse Smart TV du salon soit en général la manière la plus prisée pour profiter des contenus Netflix, certains abonnés au service utilisent davantage leurs terminaux nomades, comme les tablettes ou les smartphones. Un Netflix nomade très apprécié (pour regarder The Witcher par exemple) et qui pourrait bientôt faire l’objet d’une offre dédiée.

En effet, si à l’heure actuelle, Netflix propose uniquement des forfaits « tout inclus« , le géant du streaming a déjà lancé en Inde une formule d’abonnement dédiée uniquement aux terminaux nomades. Une offre mobile proposée à seulement 2,99 dollars/mois, et qui permet aux abonnés de profiter de Netflix sur un smartphone ou une tablette exclusivement.

Une offre mobile à 2,99 dollars/mois en Inde

Dans une récente conférence tenue à Delhi, en Inde, le grand patron de Netflix, Reed Hastings, est revenu sur cette offre mobile. Sans dévoiler le moindre chiffre, il semblerait que cette initiative ait porté ses fruits, avec une offre « mobile only » très compétitive qui a visiblement permis au service de voir son nombre d’abonnés grimper en flèche dans le pays. Impossible toutefois de savoir combien d’abonnés ont souscrit à cette offre en Inde…

Toujours est-il que selon de nombreux analystes, Netflix songerait sérieusement à proposer son offre mobile sur d’autres marchés. Il s’agit en effet pour Netflix d’une excellente alternative visant à attirer de nouveaux abonnés, notamment dans certains pays où le smartphone est omniprésent, et où l’offre Netflix « classique » n’est que très peu adoptée.

Reste à savoir maintenant quels seront les prochains marchés concernés par cette offre mobile signée Netflix. Evidemment, on doute que cette nouvelle offre soit proposée en Europe ou aux Etats-Unis, et cette dernière devrait être réservée uniquement à certains marchés émergents, où les smartphones sont légion, contrairement aux Smart TV. De même, on imagine qu’une telle offre lancée en Europe serait l’occasion pour de nombreux utilisateurs de migrer d’une offre Netflix « classique« , à cette offre mobile moins chère, ce qui ne ferait pas forcément les affaires du géant américain…