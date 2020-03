Logitech lance des claviers avec pavé tactile pour les anciens iPad

Hier, Apple a créé la surprise en dévoilant un nouvel iPad Pro. Et parmi les nouveautés qui arrivent avec la nouvelle tablette, il y a la prise en charge d’un pavé tactile, qui est inclus dans le nouveau clavier Magic Keyboard pour cet iPad.

Et la bonne nouvelle, c’est que cette prise en charge du pavé tactile ne sera pas réservée au nouvel iPad Pro. En effet, il s’agit d’une fonctionnalité qui arrivera avec la mise à jour vers iPasOS 13.4, qui sera disponible sur tous les iPad Pro, les iPad Air 2 et plus récent, les iPad de cinquième génération et plus récents, ainsi que les iPad mini 4 et plus récents. iPadOS 13.4 sera disponible à partir du 24 mars.

Si vous voulez profiter de cette nouveauté d’iPadOS de manière optimale, mais que vous n’avez pas l’intention d’acheter le nouvel iPad Pro, ni son clavier Magic Keyboard, vous pouvez également opter pour le nouveau clavier Combo Touch Case de Logitech.

Alors qu’Apple annonçait le nouvel iPad Pro et la prise en charge du pavé tactile, Logitech dévoilait, de son côté, ce nouvel accessoire qui inclut un clavier ainsi qu’un pavé tactile pour l’iPad (7e génération), iPad Air (3e génération) et iPad Pro (10,5 pouces).

En revanche, il faudra attendre un peu avant de pouvoir profiter de ces accessoires, puisque les claviers Logitech Combo Touch ne seront disponibles qu’au mois de mai. Le prix aux USA sera de 149,99 dollars.

Sinon, sachez que vous pouvez également profiter de cette nouveauté de l’iPad avec une souris connectée à la tablette via USB ou Bluetooth.

iPad Pro : le point sur les nouveautés

Bien entendu, la prise en charge complète des souris et des pavés tactiles n’est pas la seule nouveauté importante du nouvel iPad Pro.

La tablette a également un nouveau capteur LiDAR. Ce capteur 3D permet à la tablette de proposer une expérience plus précise sur les applications en réalité augmentée.

La puce A12Z fait également du nouvel iPad Pro la tablette Apple la plus performante du moment.

Et pour les photos, le nouvel iPad Pro a deux caméras sur le dos. En plus du capteur principal de 12 mégapixels, il y a un ultra grand-angle de 10 mégapixels.