L’organisateur du Mobile World Congress de Barcelone licencie 20 % de ses employés

Le marché des smartphones n’est épargné par les effets de la pandémie, avec une baisse historique des ventes au premier trimestre, et des projections qui sont loin d’être optimistes pour l’ensemble de l’année 2020. Et comme la plupart des fabricants de smartphones, la GSMA, une association qui représente les opérateurs et l’industrie du mobile, est en difficulté.

D’après un article publié cette semaine par Bloomberg, l’association va licencier 20 % de ses employés. Cela entre dans le cadre d’une série de mesures pour réduire les coûts de la GSMA, dont une réduction de 40 % des versements de primes, ainsi que des budgets et des dépenses hors personnel. Les difficultés financières de la GSMA font suite à l’annulation, en févier, du Mobile World Congress de Barcelone.

La principale source de revenus de la GSMA ?

Le MWC est l’un des plus importants événements du monde des nouvelles technologies et permet aux constructeurs de présenter leurs dernières innovations. Mais malheureusement, l’édition 2020 a été annulée à la dernière minute à cause de la pandémie. Or, cet événement représenterait 80 % des revenus annuels de la GSMA.

« Nous traversons une situation extrêmement difficile et ce n’est pas parce que quelqu’un fait un mauvais travail », a déclaré Stephanie Lynch-Habib, la chief marketing officer. « Nous sommes vraiment empathiques, mais c’était nécessaire pour assurer la santé de la GSMA et la façon dont elle sert l’industrie. »

Après l’annulation de la MWC en février, tous les autres grands événements de la tech ont été annulés. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on devrait au moins avoir un semblant de normalité à partir de 2021. En effet, la GSMA compte bien organiser une Mobile World Congress l’année prochaine. « Je m’attends à ce que ce soit un événement très fort, mais nous allons devoir faire face à la réalité que certaines personnes voudront toujours participer à distance l’année prochaine », a indiqué Stephanie Lynch-Habib.

Mais avant la MWC 2021, il y aura le CES 2021 au mois de janvier. Il s’agit d’un événement assez similaire qui a lieu chaque année en janvier à Las Vegas. Et l’organisateur a déjà fait savoir son intention d’organiser l’édition de l’année prochaine (pour rappel, le CES 2020 a été épargné par le COVID-19). Néanmoins, de nombreuses mesures sanitaires devraient être prises.