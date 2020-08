Lucifer : ce que pourrait contenir la suite de la saison 5 sur Netflix

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur les épisodes mis en ligne récemment par Netflix pour la série Lucifer, mais aussi sur la suite. Si vous ne voulez rien savoir, on vous invite à revoir la vidéo « torride » qui avait été mise en ligne avant la sortie.

La première partie de la saison 5 de Lucifer a récemment été mise en ligne sur Netflix (on vous invite à relire notre critique ici). Elle se termine avec de très nombreuses questions et laisse de multiples possibilités ouvertes pour la suite. Petit tour d’horizon de ce que cela peut représenter pour la suite.

Lucifer, les showrunners jouent la carte du teasing

Dans les derniers instants de la série Lucifer, le temps s’est arrêté sur Terre avec que Lucifer et Michael se font face. Mais c’est là que leur père, Dieu (joué par Dennis Haysbert) arrive pour mettre fin aux débats. C’est bien son rôle qui nous interroge pour la suite de la série.

Quel rôle va donc jouer Dieu dans les prochains épisodes ? Pourrait-il être le vrai méchant de cette saison 5 ? C’est ce qu’ont laissé entendre les showrunners avec une explication pour le moins cryptique.

L’antagoniste est Dieu, tout en étant en même temps la personne avec qui Lucifer veut vraiment avoir une conversation. (…) Dans le cas de Dieu, il n’y a personne que Lucifer ait plus envie de frapper tout en voulant le prendre dans ses bras.

Du côté des autres personnages, plusieurs questions majeures restent présentes.

Maze peut-elle pardonner à Lucifer alors qu’elle vient de s’allier avec Michael ? Selon les showrunners, il y a moyen de « réparer cette relation.

Dan qui a découvert la vérité sur Lucifer ne semble pas avoir pris la nouvelle de façon très positive. Un épisode complet de la seconde partie lui sera dédié.

La relation de Chloé et Lucifer devrait continuer à évoluer. Le Diable pourrait notamment dire à l’inspectrice « Je t’aime ».

Elle doit aussi faire face à sa mauvaise découverte. Elle a en effet appris que son petit ami était un tueur en série. « Cette saison, elle va vriller et en tant qu’actrice c’est génial à jouer », a déjà confié l’actrice.

De façon plus large, la seconde partie de la saison 5 devrait être plus émouvante, afin de répondre à une première partie plus sombre. Il ne reste désormais plus qu’à patienter.