Lucifer : Netflix tease la saison 5 avec une vidéo torride

Qu’elle se fait attendre cette saison 5 de Lucifer. Alors que les derniers mois ont été rythmés par des inquiétudes concernant l’avenir de la série (notamment en raison de Tom Ellis, l’acteur principal), les fans comptent tout de même les jours et même les heures, avant de pouvoir passer à nouveau quelques heures avec le Diable. Bonne nouvelle, Netflix vient de lever le voile sur la date de retour de la première partie de la saison 5.

Lucifer de retour en août

Comme on l’a appris via le compte Twitter de la plateforme de streaming, c’est donc le 21 août que la série Lucifer fera son retour à l’antenne. Mais, les fans ne pourront pas découvrir l’intégralité de la saison 5 d’un seul coup, même ceux qui sont adeptes du binge-watching extrême. En effet, le 21 août, c’est seulement la moitié de la cinquième saison, soit 8 épisodes sur un total de 16, qui seront mis en ligne.

Le reste de la saison est encore en cours de tournage sera donc mis en ligne ultérieurement. Pour aider les fans à faire patienter, Netflix a aussi diffusé une petite vidéo de 66 secondes (un joli clin d’oeil au Diable).

Mais, surprise, surprise, il ne s’agit pas d’un teaser, sinon d’un montage des scènes les plus « hot » des quatre premières saisons de la série. L’occasion de réaliser à quel point la série sait être sulfureuse mais aussi de donner envie de se replonger dans l’histoire avant le retour de Lucifer. L’été sera chaud, vous voilà prévenus…

Rappel chaud bouillant : la saison 5 de Lucifer aura 16 ÉPISODES ! Les 8 premiers arrivent donc le 21 août. — Netflix France (@NetflixFR) June 22, 2020

Côté casting, on retrouvera toujours Tom Ellis dans la peau du Diable, avec Inbar Lavi dans le rôle d’Eve et Tricia Hellfer dans celui de Charlotte. On devrait aussi avoir le droit de découvrir Dieu, joué par Dennis Haysbert (vu dans 24 heures Chrono).