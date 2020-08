Lucifer sur Netflix : on regarde ou on binge-watche la saison 5 ?

Sans surprise, l’article suivant contient des spoilers sur la saison 5 de la série Lucifer. Si vous n’êtes pas prêt à ça, mieux vaut aller voir la vidéo torride d’introduction ou regarder la bande-annonce ci-dessous.

On ne va pas vous mentir. Fan de la première heure de la série Lucifer, on attendait avec impatience de pouvoir découvrir ces nouveaux épisodes de la série sauvée par Netflix et dont on avait découvert avec plaisir la saison 4 l’an dernier sur la plateforme de streaming. Le résultat a-t-il été à la hauteur de nos attentes ? On vous dit ce qu’il en est.

Lucifer, une série dont on espérait trop ?

C’est avec les yeux de Chimène qu’on a lancé le premier épisode de cette nouvelle saison, prêts à se faire une très longue séance de binge-watching et à vous livrer notre avis dans la foulée. Mais, c’est le 21 août qu’elle a été mise en ligne. Et nous sommes le 26 août. Cinq jours plus tard. Que s’est-il passé ?

Et bien cette première partie de la saison 5 n’est pas à la hauteur de nos attentes. Clairement pas. Multipliant les références à la pop-culture et surtout faisant du fan-service, la série Lucifer fait le job. On se divertit. On vibre avec les personnages. Mais, la série ne nous surprend plus. On s’ennuie devant le retour du train-train des enquêtes. Là où la saison 4 réussissait à sortir du cadre avec une vision sur plusieurs épisodes, ce schéma disparaît et tombe trop souvent dans la facilité. Impossible de compter sur Michael, le double machiavélique/angélique de Lucifer pour remonter la barre. Il ne parvient pas non plus vraiment à nous embarquer et se révèle trop prévisible. On appréciera tout de même quelques scènes qui mettent vraiment en valeur la performance de Tom Ellis qui incarne les deux rôles.

Saluons tout de même ce dernier épisode XXL, qui ouvre la voie à une deuxième partie de saison de haute volée avec un guest star très particulier. Il ne restera désormais plus qu’à soigner les détails. Ces derniers épisodes ne sont pas mauvais. On s’attendait tout simplement à mieux. Promis, on essaiera encore de binge-watcher la suite.