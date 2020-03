Lucifer, la saison 6 bientôt annoncée ?

On pensait que la série Lucifer était condamnée. Déjà sauvée par Netflix, elle ne devait en théorie bénéficier que de deux nouvelles saisons. Mais alors que des rumeurs font déjà état d’un possible duo avec Constantine, notamment après les synergies entrevues à l’occasion du crossover, c’est surtout une saison 6 qui semble prendre de l’ampleur. On fait le point.

Lucifer, une série trop efficace pour s’arrêter ?

Rien n’est encore fait à l’heure actuelle, mais les discussions iraient bon train entre Warner Bros et Netflix pour faire durer le plaisir une saison de plus. Il faut dire que le programme avec Tom Ellis dans le rôle du diable se révèle être un vrai succès d’audience pour la plateforme de streaming.

Interrogé par un fan sur le site de TVLine, Michael Ausiello, un journaliste spécialisé explique que les discussions vont donc bon train et que l’optimisme semble même être de rigueur. La future 6e saison aurait même un format qui aurait déjà été déterminé.

De ce que j’entends, cette saison bonus serait à priori composée de 10 à 13 épisodes.

La série Lucifer a connu un nombre d’épisodes très variable. La première en comptait 13 et la 4e, la première sur Netflix, en comptait 10. mais, la 3e qui était censée être initialement la dernière a monté la compteur jusqu’à 26.

A l’heure actuelle, la 5e saison n’a pas encore été diffusée. Composée de 16 épisodes, elle sera découpée en deux grandes parties et diffusé à partir de l’été 2020 sur Netflix. On sait aussi que cette saison sera celle de l’apparition de « Dieu ». C’est Dennis Haysbert, notamment connu pour son rôle dans la série 24 qui incarnera le Tout-Puissant. Lucifer de son côté a fait son retour en Enfer à la fin de la saison 4.