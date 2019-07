Le cadeau de Netflix aux fans de Lucifer

On le sait depuis le mois de juin dernier. Netflix a décidé que la cinquième saison de la série Lucifer serait aussi la dernière. Même si le diable a son contingent de fans, les audiences ne sont sans doute pas suffisantes pour que la plateforme puisse continuer à se projeter plus avant. Mais Netflix a décidé de faire un dernier petit cadeau à la communauté. Attention, on donne quelques spoilers sur la fin de la saison 4 ci-dessous.

Six épisodes de plus pour Lucifer

En juin 2018, Netflix a décidé de sauver le programme de Fox. Le programme a été prolongé pour une cinquième saison, mais malgré tous les espoirs des fans, il n’y aura pas de saison 6 au programme. A la place, Netflix offre donc quelques épisodes supplémentaires au diable. En effet, la dernière saison devait initialement compter 10 épisodes. Au final, il y en aura donc 16.

Les fans de Tom Ellis / Lucifer pourront donc profiter de leur Diable préféré pour quelques épisodes de plus. Nul ne sait s’il faut y voir une réponse directe à la pétition des fans pour une sixième saison ou seulement un scénario jugé comme de très bonne qualité et qui méritait une telle extension. La nouvelle a été annoncée dans un message plein d’humour sur Twitter par le compte de Netflix France.

Tu as bien lu : il n’y aura pas 8, ou 10, mais 16 épisodes dans la saison finale de Lucifer.

Tu as bien lu : il n’y aura pas 8, ou 10, mais bien 16 ÉPISODES dans la saison finale de Lucifer. pic.twitter.com/DLwYbD0xFd — Netflix France (@NetflixFR) July 26, 2019

Reste désormais à savoir dans quelle direction nous emmènera cette saison 5 dont la diffusion est prévue pour le printemps 2020. En effet, à la fin de la saison, le Diable venait de retourner en effet… Reste à savoir s’il réussira à revenir sur Terre ou non. Une chose est sûre, Chloé en a sans aucun doute envie…