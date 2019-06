Lucifer : les fans veulent faire durer le plaisir sur Netflix

La série Lucifer fait un carton chez les fans. Il y a quelques semaines, on a pu découvrir la saison 4 qui débarquait chez Netflix. Une saison resserrée, de très bonne facture et qui a su relever le défi. Netflix en reprenant un programme initialement délaissé par Fox s’assurait d’un afflux de fans mais aussi de leur colère éventuelle. La saison, réalisée brillamment a répondu à toutes les attentes. Résultat ? Les fans en veulent toujours plus.

Vers une saison 6 pour Lucifer ?

Très vite, Netflix avait annoncé la couleur pour la suite. Un renouvellement pour une cinquième et dernière saison. De quoi donner à Tom Ellis une occasion de dire au revoir correctement à son personnage dans un monde particulièrement différent (on ne vous dira pas plus pour éviter les spoilers).

Problème, désormais les fans en veulent toujours plus. Les fans ont donc lancé une pétition afin de réclamer une saison 6 (et plus si affinités). Elle compte déjà près de 55.000 signatures à l’heure où nous écrivons ces lignes. Tout sauf un détail.

A tel point que la showrunneuse, Ildy Modrovich a réagi sur les réseaux sociaux.

Je suis désolée de ne pas m’être exprimée sur le sujet. En vérité, c’est parce que je suis partagée. Une grande partie de moi pourrait écrire Lucifer indéfiniment. Mais je suis également extrêmement reconnaissante envers vous et Netflix de nous avoir donné la possibilité de continuer cette aventure ensemble. Et je sais que la saison 5 sera une déclaration d’amour à nos Lucifans donc..

En clair, la saison 5 devrait s’annoncer comme une véritable apothéose, mais la pétition pourrait tout de même obtenir l’effet voulu… Affaire à suivre mais le diable n’a pas encore dit son dernier mot. Après tout, c’est déjà la mobilisation des fans qui avait permis de sauver la série la première fois.