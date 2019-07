Luigi’s Mansion 3 est daté au 31 octobre, découvrez l’énorme fin d’année de Nintendo

Alors que la Nintendo Switch cartonne partout dans le monde (près de 35 millions d’exemplaires écoulés en moins de 3 ans), Nintendo ne compte pas ralentir la cadence. Nous venons tout juste d’apprendre qu’une version plus petite de la console allait être lancée le 20 septembre avec la Nintendo Switch Lite. Qu’une nouvelle version de la Switch va être lancée fin août/début septembre avec une meilleure autonomie de la batterie. Et de nombreux jeux très attendus arrivent d’ici cette fin d’année !

Luigi’s Mansion 3 pour Halloween !

C’est l’une des sorties les plus attendues de cette année pour la Nintendo Switch, et notre premier aperçu lors de l’E3 2019, a confirmé cette attente ! Alors que l’on été toujours dans l’attente d’une date de sortie, Nintendo à mis fin au suspense. Rendez-vous le 31 octobre 2019, le jour d’Halloween pour partir à la traque aux fantômes avec le frère de Mario !

Six ans après Luigi’s Mansion 2 sur Nintendo 3DS, le frère du célèbre plombier moustachu reprendra du service sur la nouvelle console de Big N. Comme nous avons pu le mentionner dans notre aperçu, ce nouvel opus s’annonce très très bon, il sera possible d’y jouer en coopération et de tester toutes les nouvelles fonctionnalités du nouvel aspirateur de Luigi pour attraper les fantômes ! N’hésitez pas à lire ou relire nos premières impressions dès maintenant.

La fin d’année folle de Nintendo

Avec la sortie d’Astral Chain en août, Nintendo va tout doucement finir l’été avant une grosse rentrée. La nouvelle Switch avec une meilleure batterie est attendue pour début septembre. Puis, ce sera au tour de la nouvelle Nintendo Switch Lite d’arriver le 20 septembre ! Le même jour, il y’aura également la sortie de The Legend of Zelda Link’s Awakening qui est un jeu très attendu pour ce remake qui s’annonce très bon également. Le mois d’octobre sera donc aux couleurs de Luigi’s Mansion 3, puis la dernière grosse sortie sera donc la sortie de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier en novembre. Même si cet opus nous a un peu refroidis sur nos premières minutes de jeu lors de l’E3, il reste un jeu très attendu par les fans de Nintendo et de Pokémon.