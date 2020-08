L’une des meilleures fonctionnalités du Galaxy Note 20 Ultra pourrait être absente sur l’iPhone 12 Pro

Cette année, le marché des smartphones a connu une évolution importante : le passage de nombreux constructeurs du taux de rafraichissement de standard de 60 Hz, à celui de 120 Hz, pour les modèles haut de gamme. Plus le taux de rafraichissement de l’écran est élevé, plus les animations sont fluides. Et sur certains modèles conçus pour le gaming, ce taux de rafraichissement peut même atteindre 144 Hz.

Des modèles comme le OnePlus 8 Pro, ou le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, ont déjà des écrans avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Et alors qu’on attend la sortie des prochains iPhone, on se demande si ceux-ci profiteront également de ce taux de rafraichissement élevé.

Et malheureusement, les rumeurs suggèrent que cette année, Apple continuera à utiliser des écrans avec un taux de 60 Hz. Dans un article publié cette semaine, nos confrères de GSMArena relaient une information de Ross Young, une source de « fuite » qui régulièrement cité par les médias, à ce sujet.

D’après lui, Apple aurait bien la possibilité d’avoir des panneaux 120 Hz, mais la firme de Cupertino aurait cependant des difficultés pour s’approvisionner pour un autre composant qui est nécessaire pour avoir ce taux de rafraichissement élevé. Et au lieu d’attendre une solution, ce qui pourrait prolonger le retard des iPhone 12, Apple se contenterait du taux de 60 Hz.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 24, 2020