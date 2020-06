L’Union européenne va déposer une plainte antitrust contre Amazon

Après presque deux ans d’enquête, l’Union européenne semble décidée à frapper fort contre Amazon. Selon le Wall Street Journal, la Commission européenne devrait très prochainement déposer une plainte antitrust contre le géant du e-commerce. L’entreprise de Jeff Bezos est en effet suspectée de tirer avantage des informations qu’elle détient sur les vendeurs tiers de son marketplace. Une fois les meilleures ventes repérées, elle lancerait un équivalent sous la marque Amazon. Cette pratique se heurte aux règles en vigueur sur la concurrence.

Amazon lance une enquête interne

Si une procédure est déclenchée, il faudra encore des mois avant que la Commission ne rende sa décision. En cas de violation de la législation antitrust, Amazon peut s’attendre à une amende salée qui peut atteindre jusqu’à 10 % de son chiffres d’affaires annuel. Les sanctions pourraient aussi comprendre des obligations à modifier certaines de ses pratiques commerciales.

La menace est réelle et cela ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’un géant de la Tech est condamnée par l’UE. En 2018 déjà, Google a écopé d’une amende record de 4,34 milliards d’euros pour avoir violé la législation européenne. La firme de Mountain View avait utilisé Android « comme un véhicule pour consolider la position dominante de son moteur de recherche ».

Amazon n’a pas commenté directement cette possible initiative judiciaire de l’UE, mais la firme s’est exprimée à ce sujet le mois dernier. Elle assure que ce procédé est contraire à sa politique. Une enquête interne a également été ouverte pour tenter d’en savoir plus.

Pourtant, le Wall Street Journal est très ferme dans ses accusations et a eu accès à de nombreuses sources en interne. Un exemple très précis a même été donné. La startup Fortem qui a créé un casier de rangement optimisé pour les coffres de voiture, a remporté un beau succès sur le marketplace. Un employé a alors listé 25 informations importantes sur cet article. Quelques mois plus tard, un produit estampillé Amazon Basics faisait son apparition et il correspondait sur beaucoup de points au coffre de Fortem.