Madame Figaro met à jour son application et mise sur la vidéo et les stories

Madame Figaro dévoile sa nouvelle application pour mobile et tablette disponible sur l’App Store et Google Play.

Un design sobre et épuré

Lancée en 2015, l’application de Madame Figaro méritait bien un petit coup de peinture malgré ses 230 000 téléchargements et 400.000 visites par mois sur mobile et tablette. Dans sa volonté d’être plus en phase avec un lectorat hyper-connecté, la marque dévoile donc sa nouvelle application avec l’envie « d’être à la pointe, plus rapide, plus fluide, mais aussi motivée par la mutualisation de nos développements technologiques » au sein des différentes entités du Figaro. Une déclaration signée Katia Sanerot, éditrice digital & développement de Madame Figaro et de Figaro Lifestyle.

L’application bénéficie donc d’un design totalement nouveau et épuré afin d’apporter un véritable confort de navigation. D’ailleurs, le logo de Madame Figaro n’est visible que lorsqu’on clique sur l’icône du menu, sinon toute la surface de l’écran est dédiée à la lecture.

Une page dédiée aux vidéos, de la publicité dans les stories

Développée en interne, elle a été pensée pour faire la part belle aux vidéos, un format de plus en plus plébiscité par les internautes. Une “Home” vidéo a d’ailleurs été ajoutée, ainsi qu’un nouveau menu par thématique. Les utilisatrices pourront personnaliser leur Une en fonction de leurs centres d’intérêt et aussi suivre les différents journalistes de la rédaction, des marques ou des personnalités. Une fonction de lecture hors ligne a été intégrée afin de pouvoir télécharger et mettre de côté des articles qui nécessitent un peu plus de temps de lecture. Un format « Stories » fait aussi son apparition, il s’agit selon le groupe d’un « nouveau format de narration mobile qui présente une suite de cartes animées intégrant différents médias. Une expérience éditoriale immersive et unique qui mettre en scène les rendez-vous incontournables »

Enfin, car la presse c’est aussi l’affiliation et les annonceurs, certains services sont mis en avant comme le shopping ou les bons plans et de nouveaux formats publicitaires font leur arrivée comme le format « Pleiads » ou la publicité intégrée aux différentes « Stories ». Les marques Chanel et Van Cleef & Arpels inaugureront d’ailleurs l’application et ses nouveaux formats de publicité.