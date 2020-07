Mafia Definitive Edition : Infos, date de sortie, collector et plus encore !

Alors que de nombreux joueurs attendaient impatiemment l’annonce et la sortie d’un Mafia IV sur next-gen avec la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X pour faire oublier la déception de Mafia III (en 2016). 2K Games à choisit de proposer une version ultime de Mafia III avec tous les DLC, ainsi qu’une Definitive Edition de Mafia II en proposant une version remastérisée avec tous les DLC sur PS4 et Xbox One. Mais également de réaliser un remake du tout premier opus de 2002.

Si au premier abord les joueurs ont été un peu déçus, c’est sans compter sur 2K Games qui avait bien préparé son coup. Car oui, Mafia Definitive Edition n’est pas un simple remaster. Le travail réalisé sur le jeu est tellement impressionnant que l’on peut le considérer comme un nouvel opus.

Il faudra être encore un peu patient pour avoir un nouvel opus totalement inédit, cependant, ce remake de Mafia nous promet de belles heures de surprises et nous allons faire un petit récapitulatif de toutes les informations que nous savons sur le jeu actuellement.



DATE DE SORTIE : 25 septembre 2020

ÉDITEUR : 2K Games

DÉVE LO PPEUR : Hangar 13

DÉBUT DU PROJET : 2018

SUPPORTS : PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series X , PC & Google Stadia

MULTIJOUEURS : N.C

SEASON PASS : N.C

MICRO-TRANSACTIONS : N.C



BIENVENUE DANS LA MAFIA

Souvent au cœur de nombreuses séries ou encore films à succès, les histoires autour de la Mafia fascinent de nombreuses personnes. Pourtant, dans le jeu vidéo, ce n’est pas le genre qui est le plus répandu. Outre deux ou trois jeux intéressants, les grosses productions de qualité restaient rares.

Avec Mafia (en 2002), Mafia II (en 2010) et Mafia III (en 2016), 2K Games proposait enfin une licence de qualité avec des opus qui se suivent et qui montrent fidèlement le monde des mafieux de l’intérieur. Gérer une famille, devoir prouver sa valeur et se faire sa place, régler les comptes, gérer le business et protéger les nôtres, c’est un peu tout ce que propose la licence.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Tout ce qui est rare est précieux. Et dans le jeu vidéo, tout ce qui est rare attire souvent la hype des joueurs, surtout quand le résultat est au rendez-vous. Il se trouve que le premier opus de Mafia en 2002 était vraiment de grande qualité et plonger les joueurs au cœur d’un jeu fidèle et intense.

C’est seulement huit ans plus tard que la suite arrivera avec Mafia II que beaucoup de joueurs trouvent encore meilleurs. Ce qui ne fait que renforcer la hype des joueurs et leur envie d’en avoir encore. Hélas, en 2016, le troisième opus se révèle être décevant malgré ses nombreuses qualités et idées.

Ainsi, après une petite déception, les joueurs souhaitent passer à la suite pour oublier cette frustration et retrouver leur licence à son sommet. Avec Mafia Definitive Edition, c’est quasiment chose faite. Avec les premiers aperçus, nous pouvons voir l’incroyable travail réalisé par les équipes d’Hangar 13 (comparatif juste en dessous). En reprenant la trame principale du jeu d’origine, cela rassure aussi les joueurs sur la qualité du titre. Il n’y a finalement que très peu de chances que ce remake soit un échec.

De plus, le premier opus de Mafia (sorti en 2002 sur PC, et en 2004 sur PS2 et Xbox) reste un jeu qui n’a pas eu le succès mérité et qui n’a finalement touché que très peu de joueurs (moins d’un million). Alors que Mafia II et Mafia III ont réuni à eux deux plus de 8 millions de joueurs.

Ainsi, de nombreux joueurs n’ont pas eu la chance de découvrir ce premier opus et qui le découvriront pour la première fois cette année.

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 Bien que nous ayons pu tester Mafia II : Definitive Edition, nous n’avons pas encore eu la chance de découvrir un aperçu de ce remake du premier opus. Prévu pour la fin du mois d’août, le jeu fut dans un premier temps repoussé de quelques jours à septembre 2020 en raison de la crise sanitaire. Nous pouvons donc nous fier uniquement aux images et vidéos qui sont tout de même très intéressantes. Mais manette en main, il faudra encore patienter un peu !

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté Scénario :Pas de grands changements sur ce point-là. Les équipes de Hangar 13 ne modifieront pas la trame principale. Nous retrouverons donc Tommy Angelo, un chauffeur de taxi qui devra prouver sa valeur à la mafia de la ville de Lost Heaven (une ville fictive largement inspirée de Chicago).

Suite à un règlement de compte qui à mal tourné, Tommy Angelo se retrouve contre son gré de rejoindre la famille Salieri après avoir échappé à ses agresseurs qui l’ont poursuivi en représailles pour avoir aidé deux clients. Des clients qui se révèlent être des mafieux.

L’arc narratif principal ne changera pas, cependant l’histoire du jeu sera étendue avec de nouveaux ajouts. La durée de vie du jeu devrait donc être plus grande que dans le jeu original de 2002..

Pour ce qui est du reste :

Mafia Definitive Edition sera intégré dans la Mafia Trilogy qui comprend Mafia Definitive Edition, Mafia II Definitive Edition et Mafia III Definitive Edition.

Le code de la route sera de retour dans le jeu. Mais contrairement au jeu original il sera possible de régler les paramètres du code la route afin qu’il soit plus réaliste ou plus laxiste.

Bien qu’elles n’aient pas été détaillées, de nombreux nouvelles options seront disponibles pour paramétrer notre expérience de jeu.

Il y aura deux modes de conduites, avec le mode Simulation et le mode plus accessible dans le style arcade.

Les gunfights ont été revu afin de les rendre plus réalistes et plus agréables.

🍋 LES ÉDITIONS COLLECTORS 🍋 Mafia Definitive Edition ne dispose pas d'édition collector. Cependant le jeu est proposé en deux éditions. Soit l'édition simple vendue sur PS4 et Xbox One, soit dans une édition « Trilogy » vendue avec Mafia II et Mafia III Definitive Edition.

LE MULTIJOUEUR DE MAFIA

Tout comme dans la version originale, puis dans Mafia II et Mafia III, aucun mode en ligne n’est prévu pour ce remake. 2K Games tient au fait que sa licence est une expérience solo uniquement. Aucun mode en ligne et aucune coopération n’est donc au programme de ce remake.

EN BREF

