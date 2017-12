Les magasins U proposent leur conte de Noël

L’enseigne de grande distribution réalise le rêve de beaucoup de personnes avec ce conte de Noël : passer une nuit dans un magasin.

L’esprit de Noël, c’est généralement le partage, la fête, la famille et les bons repas. Mais on a tendance aussi parfois à oublier le fait que Noël, c’est aussi du partage et de l’entraide. Pour mettre en avant ces valeurs, les magasins U ont dévoilé un nouveau spot publicitaire qui montre que Noël ne se fête pas toujours en famille. Il met en avant la relation conviviale entre un employé du magasin et les clients.

L’histoire d’un vieil homme qui aurait dû passer Noël seul

La chaîne de grande distribution a choisi TBWA\Paris et le réalisateur Vincent Lobelle pour raconter un conte original et profondément humain. Un vieil homme s’attarde dans les rayons du magasin lorsque le directeur de l’enseigne lui rappelle que le magasin va fermer ses portes. Après avoir réglé ses achats, les deux hommes ne parviennent pas à ouvrir les portes pour sortir ni à atteindre le bureau du directeur. Seuls dans le magasin, ils décident alors de faire « leur Réveillon de Noël » en préparant un bon dîner et en utilisant tous les objets à disposition dans le magasin pour s’amuser et profiter de la soirée. Ce n’est qu’à la fin du dîner que le direct se rend compte que les clés étaient dans sa poche…

Les magasins U, lieux d’échange et de convivialité

Pour expliquer ce qui a motivé la mise en place de cette publicité, Sandrine Burgat, Directrice de la Communication de Système U, « les relations humaines ont parfois tendance à se déliter. En parallèle de cela, l’éloignement des proches fait qu’il n’est pas toujours facile de se sentir entouré. Or ce qui fait la particularité des Magasins U, c’est vraiment cette proximité entretenue avec leur clientèle ». Les magasins U cherchent donc à tisser du lien social avec leurs clients mais aussi les commerçants de leurs enseignes. « Les Magasins U mettent en avant les producteurs et productrices de leurs régions, le boulanger est un vrai boulanger, la bouchère une vraie bouchère, … Les valeurs du commerce local sont très ancrées chez la marque ».

Toujours selon Sandrine Burgat, « ce conte de Noël entre un associé et un vieux monsieur est emblématique de centaines d’actions qui sont menées par le réseau ». Certes, le tout est ici romancé et plein de bons sentiments mais a pour objectif de mettre en lumière les actions entreprises par les magasins U pour soutenir leur communauté.