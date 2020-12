Malgré la concurrence, la popularité de Netflix se confirme

Depuis maintenant plus d’un an, ce qu’il est convenu d’appeler la guerre du streaming a commencé. Apple TV+ et Disney + se sont quasiment lancés simultanément. Ils ont très vite rejoint Netflix et Amazon Prime comme acteurs mondiaux de ce marché très disputé. Aux États-Unis, d’autres concurrents sont également entrés dans la danse cette année et pas des moindres. WarnerMedia a dégainé HBO Max, tandis que NBCUniversal lançait Peacock.

Cette explosion de l’offre s’est déroulée en pleine crise sanitaire. Les mesures de confinement et la fermeture de nombreux cinémas ont décuplé l’audience de ces plateformes. Ainsi, un an après sa sortie, Disney+ compte déjà 73 millions d’abonnés. De son côté, Netflix a enregistré 25 millions de clients supplémentaires rien que pour le premier semestre 2020 et dispose désormais de 195 millions d’abonnés.

La richesse du catalogue est déterminante pour le choix des consommateurs

Dans cette bataille engagée, cette dernière dispose d’un atout essentiel pour s’imposer : un contenu riche et varié. Ce constat est justement partagé par les américains à en croire un sondage publié cette semaine par Looper. Ainsi, 73 % des répondants estiment que Netflix a le catalogue de films le plus intéressant.

La plateforme surclasse largement Amazon Prime qui termine deuxième avec 12 %. Elle vient d’enregistrer l’arrivée du nouveau long-métrage Borat qui su créer l’événement. Le service Hulu obtient quant à lui 5 %. Enfin, les 10 % restants vont dans la catégorie « autre » et on peut imaginer que Disney+ ou Apple TV+ y figurent en bonne place.

Les résultats de cette enquête peuvent sembler anodins mais ils sont scrutés à la loupe par les entreprises. Dans un sondage mené en avril dernier par HighSpeedInternet.com auprès de 500 personnes vivant aux États-Unis, 75 % des répondants estimaient en effet que la richesse du catalogue influait directement lorsqu’il devaient trancher entre les plateformes. Celui de Netflix était justement plébiscité par 47 % des Américains. Amazon Prime, Hulu et Disney+ suivaient avec respectivement 14, 13,6 et 13 %.