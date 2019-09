À son tour, NBCUniversal présente un concurrent de Netflix : Peacock

Les concurrents de Netflix aux États-Unis se font de plus en plus nombreux. Après Disney+, Apple TV+ et HBO Max, un autre service, proposé par un géant des médias, pointe le bout de son nez : Peacock. Il s’agit de service de streaming de NBCUniversal et le nom, qui veut dire « Paon » en anglais, est une référence au logo de l’entreprise.

Peacock sera disponible aux États-Unis à partir d’avril 2020, et proposera 15 000 heures de contenus au lancement. Bien évidemment, ce ne sont pas les films et les séries qui vont manquer dans le catalogue de cette nouvelle offre. Peacock sera par exemple la nouvelle plateforme pour regarder la célèbre série The Office, qui s’apprête à quitter le catalogue de Netflix.

Une offre qui s’annonce plus complète

« Peacock livrera une gamme d’originaux de classe mondiale tout en offrant des succès prisés des coffres-forts de NBC, notamment « The Office » et « Parks and Recreation », deux des séries en streaming les plus regardées. Le service proposera également des blockbusters et des films acclamés par la critique de Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination et les plus grands studios hollywoodiens », lit-on dans un communiqué de presse.

Et en plus des films et des séries, Peacock proposera aussi des contenus sportifs, de l’actualité, etc. En substance, le catalogue pourrait être plus complet que celui de Netflix.

Côté modèle économique, la plateforme de streaming de NBCUniversal sera à la fois financée par les abonnements des utilisateurs et par de la publicité. Mais pour le moment, l’entreprise n’a pas donné de détails sur les tarifs.

Et si pour le moment, Peacock n’est annoncée que pour les États-Unis, NBCUniversal n’exclut cependant pas d’étendre la disponibilité de cette offre dans d’autres pays. Ainsi, il est tout à fait possible que ce concurrent de Netflix débarque un jour en France.