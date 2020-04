Streaming : les consommateurs américains sont un peu désarçonnés par l’offre pléthorique de services

Au départ, les choses étaient très claires. Netflix dominait outrageusement le marché du streaming. Mais petit à petit, des concurrents sont venus challenger la plateforme. Amazon Prime propose un catalogue bien fourni et dispose de contenus qui valent assurément le détour. En novembre dernier, Apple TV+ et Disney+ se sont lancés aux États-Unis. Ce dernier est désormais disponible en France. Les choses ne s’arrêtent pas là puisque Warner s’apprête à sortir HBO Max et NBC proposera bientôt Peacock.

Le catalogue de contenus est le plus déterminant pour le choix des consommateurs

La guerre du streaming est donc bel et bien engagée et les clients ont d’ailleurs tendance à s’y perdre. C’est en tout cas la conclusion que l’on peut tirer d’un sondage mené par HighSpeedInternet.com auprès de 500 personnes vivant aux États-Unis. 49 % des consommateurs interrogés ont en effet déclaré se sentir dépassées par le nombre de services de streaming disponibles.

Face à cette offre pléthorique, les Américains indiquent faire peser plusieurs éléments dans la balance parmi lesquels, le prix, l’expérience utilisateur et les possibilités de regroupement d’offres. Un facteur pèse néanmoins beaucoup plus que les autres : le contenu du catalogue qui intéresse 75 % des répondants.

C’est semble-t-il ce qui permet à Netflix de maintenir, pour l’instant, son avance sur ses concurrents. S’ils ne devaient en choisir qu’un, les Américains choisiraient à 47 %, le service de streaming dirigé par Reed Hastings. Amazon Prime Video suit avec 14 %, et devance Hulu : 13,6 % et Disney+ à 13 %.

Netflix continue d’ailleurs d’investir massivement dans ses contenus malgré son endettement très élevé. Disney+ ne compte pas s’en laisser compter et s’apprête à sortit des programmes originaux très populaires sur ces licences. On retrouvera notamment les séries Loki et Falcon and the Winter, ou encore la suite The Mandolarian et une autre fiction consacrée à Obi-Wan Kenobi.