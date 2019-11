Qui sortira vainqueur de la guerre du streaming à laquelle se livrent la plupart des grandes plateformes ? Disney+ s’est lancé mardi dernier aux États-Unis et déboulera dans l’Hexagone le 31 mars prochain. L’entreprise mise sur un rouleau compresseur marketing considérable et propose également un prix d’abonnement assez bas à 7 dollars.

Disney+ serait le grand gagnant

Cette approche pourrait bien porter ses fruits si l’on en croit cette étude de Digital TV Research. Selon ces prévisions, Disney+ pourrait en effet compter 101 millions d’abonnés en 2025. C’est énorme étant donné que la compagnie part de zéro. Mais la concurrence ne devrait pas être en reste. Neflix disposerait de 235 millions d’utilisateurs, soit 70 millions de plus qu’aujourd’hui. Amazon Prime aurait pour sa part 135 millions d’abonnés, ce qui serait là encore très honorable. HBO Max et Apple TV+ fermeraient la marche avec respectivement 30 et 27 millions d’abonnés.

Au final, tout le monde semble tirer son épingle du jeu dans cet affrontement puisque chacun des services devrait progresser. Interrogé à ce sujet récemment, le PDG de Netflix disait ne pas craindre cette nouvelle concurrence. Il y aura selon lui de la place pour tout le monde car de nombreuses personnes délaissent la télé et préfèrent désormais regarder des programmes sur les plateformes de streaming. Il ajoutait que le combat se jouait désormais plus sur le temps passé sur chacun des services que sur le nombre d’abonnés.

Parmi les autres enseignements de cette étude, on note une internationalisation des profits de ces entreprises américaines. « Les marchés internationaux deviennent de plus en plus importants. Seuls 29% des abonnés de Netflix seront aux États-Unis d’ici 2025. La proportion atteindra 80% pour HBO Max », souligne Simon Murrat, analyste chez Digital TV Research.

Reste à voir si ces prévisions se réaliseront. Disney peut en tout cas partir confiant, puisqu’avant même son lancement, sa plateforme comptait déjà au moins un million d’abonnés.