Malgré la crise du Covid-19, Alphabet affiche un chiffre d’affaires de 41,2 milliards de dollars pour le premier trimestre

Alphabet, affiche un chiffre d’affaire de 41,2 milliards de dollars pour le premier trimestre 2020. En comparaison à l’année dernière sur la même période, c’est une augmentation de 13%, ce chiffre s’élevait alors à 36,3 milliards de dollars.

Le bénéfice net qui en résulte s’élève à 6,8 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 9,87 dollars. Par comparaison au premier trimestre 2019, ces chiffres s’élevaient respectivement à 8,3 milliards de dollars et 11,90 dollars.

Les analystes avaient quant à eux prévu un chiffre d’affaires de 40,3 milliards de dollars et un bénéfice par action de 10,38 dollars. La société a ainsi battu les prévisions concernant le chiffre d’affaires tandis que le bénéfice par action s’est révélé inférieur.

Faut-il s’attendre à une baisse pour le deuxième trimestre ?

Ces résultats montrent une augmentation par rapport à l’année dernière, mais doivent être analysés avec prudence au vu de la tendance et de l’évolution attendue pour le deuxième trimestre. En effet, la directrice financière Ruth Porat alerte sur le fait que les chiffres des deux premiers mois ont été très performants, mais qu’une baisse significative s’est fait ressentir au mois de mars. Il convient d’ailleurs de préciser qu’avec 33,8 milliards de dollars les revenus publicitaires représentent 82% des revenus totaux d’Alphabet pour le trimestre.

La baisse des revenus publicitaires serait évidemment liée à l’épidémie de Covid-19. Le manque à gagner est notamment dû au ralentissement économique et aux fermetures qui ont touché de nombreux secteurs. Il faut donc s’attendre à des chiffres en baisse pour le deuxième trimestre.

Un autre chiffre intéressant est celui des effectifs, Alphabet avait les récemment augmenté de 19 % pour atteindre début 2020 le chiffre de 123 048 employés. Toutefois la société a désormais ralenti les recrutements.

L’évolution du chiffre d’affaires d’Alphabet va être très suivi par les analystes et ce sera un bon indicateur de ce qui va nous attendre dans les mois à venir, notamment concernant les revenus de la publicité numérique, et plus généralement concernant l’économie mondiale.