manager.one lève 3M€ pour développer sa banque en ligne pour les pros

Si manager.one est l’une des plus jeunes banques en ligne sur le marché des pros, cela ne lui empêche pas de connaître un vif succès. Moyennant un tarif unique de 29,99€ par mois, les petites et moyennes entreprises ont accès à un compte courant, une carte bancaire ainsi que tous les services habituels nécessaires pour faire tourner leur société. Dans le cadre de son développement, manager.one vient d’annoncer un nouveau tour de table de 3 millions d’euros.

5M€ levés en 2 ans d’existence

Afin de rivaliser sur un marché qui compte pas moins de 18 banques mobiles, manager.one se renforce grâce à cette nouvelle levée de fonds menée par Laurent Dassault, suivi par les actionnaires historiques comme Michaël Benabou. SaGa Corp, la société qui édite la marque manager.one (et qui est elle-même détenue par la banque Wormser Frères), a donc levé 5 millions d’euros depuis sa création.

Dans le communiqué, Laurent Dassault, DG Délégué du groupe Dassault, explique :

« manager.one a rapidement su s’imposer comme un acteur incontournable de l’offre bancaire en ligne. Je suis convaincu de la pertinence du projet, la vision stratégique de l’équipe va apporter de grandes ruptures sur ce marché. Mon soutien était donc une évidence »

Avec ce soutien financier, la néo-banque souhaite passer un nouveau cap et innover toujours davantage : simplicité d’ouverture du compte, transparence des frais, facilité des opérations, cartes bancaires gratuites et illimitées ou encore gestion simplifiée des notes de frais et des fiches de paie – autant de points sur lesquels manager.one a déjà travaillé – et souhaite encore développer.

Une solution en marque blanche

Dans les années à venir, manager.one mise sur deux axes de croissance pour atteindre l’équilibre : d’une part, sa base de clients professionnels qui souhaitent obtenir un compte facile à gérer, et d’autre part, sa solution en marque blanche disponible pour divers établissements bancaires à l’international. Mi 2018, la jeune pousse annonçait avoir noué un partenariat avec une première banque africaine pour déployer sa technologie.