Mandalorian : la saison 2 inclura certains personnages de la trilogie originale

Il y a quelques jours, on a eu la confirmation qui n’était même pas vraiment une surprise. The Mandalorian, la série Star Wars actuellement diffusée sur Disney+, va avoir droit à une saison 2. Alors que l’on a toujours pas pu voir la série (légalement) en France, sa suite arrivera donc à l’automne 2020. Le programme qui est un immense succès, estimé par certains comme supérieur à Stranger Things, attire donc la curiosité des fans. Si le « bébé Yoda » aura été la principale attraction de cette saison, dans son ensemble la série se révèle plein de promesses. Et la suite pourrait être encore mieux.

Le Mandalorian en mode nostalgie

Ce qui a fait la force de cette première saison du Mandalorian, c’est avant tout une surprenante dualité. On joue d’un côté sur un ensemble de références évidentes à l’univers de Star Wars, mais en parallèle, nous propose des personnages nouveaux. Mando / Pedro Pascal, bébé Yoda, Cara, Greef Karga et même le robot IG-11. Il n’y a pas besoin d’avoir un sabre laser sous les yeux pour savoir que l’on est dans Star Wars. Mais les usages de la Force constituent des rappels bienvenus.

Tout en continuant à s’appuyer sur ces forces, l’ambition de la série de Jon Favreau serait quelque peu différente pour la saison 2 si on en croit des témoignages fournis par certains « insiders » du tournage. L’idée serait en effet d’introduire plusieurs personnages bien connus du grand public, notamment pour être apparus dans les films. Pour autant, on ignore bien sûr de qui il s’agit à l’heure actuelle et l’objectif de Disney sera de maintenir le secret sur le sujet.

On peut légitimement penser qu’il s’agira de films de la trilogie originale. The Mandalorian se déroule 5 ans après le Retour du Jedi. On aurait envie de mettre une pièce sur le chasseur de primes Boba Fett, même s’il est censé être mort dans la gueule du Saarlac…