Le bouton X de la manette PlayStation n’est pas celui que vous croyez…

La révolution PlayStation

En 1994, alors que les gamers étaient bercés par les douces sonorités et les graphismes colorés de leur Super Nintendo, leur SEGA Mega Drive, voire leur Neo-Geo pour les nantis, un nouvel acteur arrivait sur le marché : Sony. Le géant nippon, jusqu’ici habitué des Walkman, des TV, des magnétoscopes et autres caméras vidéo, lançait en effet la toute première PlayStation.

Une console révolutionnaire au format CD, avec une carte mémoire, des chargements, une campagne marketing complètement folle, emmenée (entre autres) par Bruno Salomone, et une console accompagnée par la désormais mythique manette PlayStation, et ses boutons si caractéristiques.

En effet, plutôt que d’opter pour des lettres comme chez Nintendo ou SEGA, Sony faisait le choix des symboles sur les boutons de sa manette, des symboles encore présents aujourd’hui sur la DualShock 4. Toutefois, depuis plus de deux décennies maintenant, il se peut que vous soyez, sans le savoir, dans l’erreur la plus absolue…

On dit « Croix », pas « Ixe »

C’est un acquis pour (à peu près) tout le monde, en Europe, comme aux États-Unis, pour valider une sélection sur une console PlayStation, il faut valider avec la touche « X ». Un bouton dont la prononciation a récemment été confirmée par le compte officiel PlayStation.

Ainsi, si vous avez lu cet article en prononçant « X » comme la 24ème lettre de l’alphabet, alors vous êtes dans l’erreur. En effet, le compte officiel PlayStation a tenu à (re)confirmer qu’il ne s’agissait pas de la lettre « X »… mais bien d’une « Croix » ! Un point que PlayStation France avait également tenu à confirmer dès 2018.

La division UK de PlayStation a de son côté tenu à rappeler que les symboles de la marque sont les suivants : Triangle, Rond, Croix et Carré. Tous ceux qui ont pour habitude de sauter avec « X », de passer le ballon avec « X », d’accélérer avec « X » ou encore de tirer avec « X » sont dans l’erreur. « Logique » me direz-vous, « personne n’appelle cette touche « X », étant donné qu’il s’agit de formes triangulaires ! » Détrompez-vous…

Un récent sondage lancé sur Twitter, auquel près de 7000 joueurs ont répondu, semble démontrer que les joueurs, à plus de 80%, ont bel bien tendance à utiliser l’appellation « X », plutôt que « Croix »…

Croix, Croix, Carré, Rond, Rond, Rond et Triaaangle

Dès 1996, Sony France avait pourtant prévenu les joueurs qu’il s’agissait bel et bien d’une touche « Croix », notamment avec le jeu Parappa the Rapper, dont la publicité reste aujourd’hui encore un modèle de kitsch absolu. Un titre tristement absent d’ailleurs (comme pas mal d’autres…) de la PlayStation Classic, lancée en fin d’année dernière…

Du côté de chez PlayStation France, on a d’ailleurs décidé tout récemment de suivre uniquement quatre comptes sur Twitter, à savoir @Triangle, @RonD, @croix… et @MariahCarey. Et c’est plutôt drôle !

Bref, un mythe qui s’effondre sans doute pour certains, mais au moins, vous saurez quoi rétorquer au prochain qui vous demandera d’appuyer sur « X » pour effectuer telle ou telle action sur PlayStation.

Reste à statuer maintenant sur le cas de la touche « Cercle« … à moins que ce ne soit « Rond » en fait…