Mario Kart Tour : le 25 septembre sur iOS et Android

Mario Kart Tour prend date sur iOS et Android

Enfin ! Après des mois d’attente, Nintendo vient tout juste d’officialiser la date de lancement du très attendu Mario Kart Tour. Rappelons qu’il s’agira de la toute première déclinaison mobile du célèbre jeu de course, dont le premier opus a été lancé sur une certaine Super Nintendo… en 1992. L’opus mobile sera ainsi disponible sur iOS comme sur Android, dès le 25 septembre.

Un opus mobile qui emmènera les joueurs faire le tour du monde, avec évidemment les personnages emblématiques de la saga comme Mario, Luigi, Bowser, Toad, Yoshi, Diddy Kong, Peach ou encore Daisy. Outre des circuits inspirés de villes réelles, on y retrouvera aussi quelques uns des tracés légendaires de Mario Kart, comme la Rainbow Road ou Bowser’s Castle.

Un opus mobile qui reprendra les bases des opus parus jusqu’ici sur les consoles Nintendo, avec toutefois quelques petits ajouts. « Vous pourrez même passer à la vitesse supérieure en activant le nouveau mode Frénésie afin de bénéficier de quelques instants d’invincibilité, combinés à une quantité infinie d’un objet spécifique » indique notamment Nintendo.

Un free-to-play avec achats in-app

Au fil des courses, le joueur amassera des étoiles, qui permettront de déverrouiller de nombreux bonus comme de nouveaux pilotes, des karts, des badges…. Un rang mondial permettra également de connaitre son niveau parmi les joueurs du monde entier.

Contrairement à Super Mario Run, ce Mario Kart Tour sera proposé en free-to-play, et devrait afficher une belle quantité d’achats in-app, notamment en ce qui concerne les objets de personnalisation. Le jeu pourrait également être doté d’un système d’endurance, afin de limiter les courses disponibles durant un certain laps de temps… Bref, de quoi faire dépenser un peu d’argent aux joueurs les plus pressés.

Reste à savoir maintenant si ce Mario Kart Tour saura faire mieux que le récent Dr Mario World, qui sur son premier mois de lancement, a cumulé un total de 1,4 millions de dollars seulement, soit (beaucoup) moins que Fire Emblem Heroes (67,6 millions) ou encore Dragalia Lost (26,4 millions).