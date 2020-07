Marvel : Black Widow n’a pas encore dit son dernier mot

Les jours passent et le film Black Widow n’est toujours pas dans les salles obscures. Il faudra encore attendre le 28 octobre prochain avant de pouvoir voir ce nouvel opus du Marvel Cinematic Universe, repoussé en raison de la pandémie de coronavirus. Une éternité pour les fans qui espèrent retrouver à l’écran Natasha Romanoff, jouée pour la dernière fois par Scarlett Johansson. En effet, comme on a pu le découvrir dans Avengers : Endgame, son personnage est décédé. Si le fait qu’il s’agisse d’un prequel permet à l’actrice de faire ses adieux au personnage, ce ne sera pas complètement la fin de Black Widow.

Black Widow passe le relais

C’est la réalisatrice Cate Shortland, interrogée par le site Empire qui s’est confiée sur le sujet. En effet, le film Black Widow sera l’occasion d’un passage de relais entre la Natasha Romanoff jouée par Scarlett Johansson et la Yelena Belova incarnée par Floren Pugh. En clair, s’il s’agit bien du film solo tant attendu pour le personnage, c’est aussi l’opportunité pour le Marvel Cinematic Universe de présenter et de mettre en place l’arc narratif du personnage joué par Florence Pugh. Or, selon toute vraisemblance, elle reprendra bien la fonction de Black Widow.

[Kevin Feige] a compris que le public s’attendait une origin story pour ce film donc forcément, il nous a emmenés dans la direction opposée. Mais nous ne savions pas à quel point Florence Pugh serait douée. (…) Scarlett a été pleine de grâce dans sa manière de lui passer le relais, afin que le film puisse poser les bases d’une nouvelle intrigue consacrée à un personnage féminin.

Pour rappel, ce film va se dérouler entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Le film s’annonce particulièrement ambitieux, entre la fin de l’histoire de Natasha Romanoff et le début d’une autre. Il ne reste désormais plus qu’à patienter pour la fin de l’année puisque le film devrait sortir le 28 octobre prochain.