Marvel : la mort de Black Widow devait être bien différente

On le sait, il y a une légère tendance chez Marvel à atténuer la dimension trop sombre de certaines scènes. C’est notamment le cas pour la mort d’Odin, dans le film Thor : Ragnarok qui a été considérablement atténuée. Mais, on apprend désormais que ce n’est pas la seule scène dans ce cas. Il en irait de même pour la mort de Black Widow qui se sacrifie pour permettre à Hawkeye de mettre la main sur la pierre de l’Âme, sur la planète Vormir.

Black Widow, un personnage trop apprécié des fans ?

Ce moment a déjà choqué de nombreux fans et constitue l’un des moments les plus émotifs du film. Mais, Scarlett Johansson a expliqué que la scène ne devait pas se dérouler comme ça à la base. C’est ce qu’elle a expliqué dans une interview à Entertainment Weekly.

Le dernier moment de héros de Nat, quand elle se sacrifie pour la pierre d’âme, a été initialement filmé comme une scène de poursuite avec une « armée de créatures de type Détraqueur « . Je pensais : « Les parents ne nous pardonneront jamais à quoi ressemblent ces créatures ».

Mais, si le film offrait déjà de nombreux moments avec des monstres et vilains, les scènes émotionnelles n’étaient pas assez nombreuses. C’est sans doute pour cela que l’idée finale a été modifiée.

Nous voulions laisser le public avec le poids et le choc de cette perte.

On imagine que la grande popularité du personnage de Black Widow a aussi contribué au choix de modifier la scène. Alors qu’elle doit enfin avoir le droit à son film solo, il était important de clore son arc narratif et de lui offrir une vraie fin. Et avouons-le, il s’agit vraiment d’un moment majeur du film.