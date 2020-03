Après Mulan, James Bond et Black Widow, la sortie de Wonder Woman 1984 est décalée à son tour

Wonder Woman 1984 reporté au mois d’août

Outre le fait de chambouler nos habitudes quotidiennes, le coronavirus met également à mal de nombreuses industries, y compris le monde du cinéma. Si, pour éviter autant que possible le flop, certains ont décidé de court-circuiter la chronologie des médias, et de proposer des films très récents sur les plateformes de VOD (Birds of Prey, Sonic the Hedgehog, Star Wars IX…) d’autres ont préféré reporter la sortie de certains films très attendus.

C’est le cas chez Disney avec Mulan par exemple ou encore Black Widow, sans oublier le dernier James Bond, reporté à la fin d’année. Aujourd’hui, on apprend que Warner Bros a décidé à son tour de décaler le très attendu Wonder Woman 1984. Attendu initialement dans les salles obscures le 5 juin prochain, le film mettant en scène Gal Gadot a finalement été reporté au 14 août prochain.

Un film taillé pour le grand écran

« Lorsque nous avons donné le feu vert à « Wonder Woman 1984 », c’était avec la ferme intention que le film soit visionné sur grand écran et nous sommes heureux d’annoncer que Warner Bros. Pictures lancera le film dans les salles de cinéma le 14 août« , a déclaré Toby Emmerich, président du groupe Warner Bros. Pictures, dans un communiqué. « Nous espérons que le monde sera dans un endroit plus sûr et plus sain d’ici là. »

Des reports qui se multiplient, et des studios qui songent de plus en plus à des sorties 100% numériques, car il est aujourd’hui impossible de savoir quand les salles de cinéma pourront rouvrir leurs portes dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Et même dans le cas d’une réouverture des portes d’ici cet été, il faudra certainement un peu de temps avant que les spectateurs du monde entier s’aventurent à nouveau dans les salles de cinéma en toute sérénité, comme on le faisait il y a encore quelques semaines à peine…